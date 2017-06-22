ملی پوش سنندجی به مسابقات دوومیدانی کازانف قزاقستان اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشورمان با ۱۶ ورزشکار به رقابت های بین المللی دوومیدانی کازانف قزاقستان اعزام می شود.

تیم ملی دوومیدانی کشورمان برای حضور در مسابقات بین المللی دوومیدانی جام کازانف قزاقستان ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج شنبه یکم تیرماه، تهران را به مقصد این کشور ترک خواهد کرد.

مسابقات بین المللی دوومیدانی کازانف قزاقستان در دو نوبت صبح و عصر در شهر آلماتی پایتخت کشور قزاقستان برگزار می‌شود و ورزشکاران کشورمان در بخش مردان در مواد مختلف با سایر شرکت کنندگان به رقابت می‌پردازند.

میلاد سیار دونده ملی پوش کردستانی نیز با نظر کادر فنی دوومیدانی تیم ملی کشورمان را در مسابقات بین المللی دوومیدانی جام کازانف قزاقستان همراهی می کند.

سیار در اواسط خرداد ماه در رقابت‌های انتخابی تیم ملی دوومیدانی در ماده ۱۱۰ متر بامانع به میدان رفت و با رکورد ۱۴.۰۶ صدم ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت و علاوه بر کسب نشان ارزشمند طلا، جواز شرکت در این مسابقات قزاقستان را کسب کرد.

این ورزشکار سنندجی در خرداد ماه سال ۹۳ نیز در قالب تیم ملی کشورمان به جام کازانف قزاقستان اعزام شد و موفق شد نشان نقره را کسب کند و بر سکوی دوم قرار گیرد.

مسابقات بین المللی دوومیدانی جام کازانف قزاقستان در روزهای دوم و سوم تیرماه در شهر آلماتی برگزار می شود.