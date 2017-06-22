سازمان فضایی اروپا به جستجوی ابعاد جهان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوساینتیست، وجود جهان های موازی در ابعاد ناشناخته یکی از بزرگترین رازهای هستی به شمار می رود.

سازمان فضایی اروپا از ماموریتی برای جستجوی امواج گرانشی خبر داده است که بالاخره می تواند وجود ابعاد دیگر در جهان را ثابت کند.

فیزیکدانان معتقدند ابعاد ناشناخته با تغییر در امواج گرانشی در واقعیت تاثیر می گذارند. از آنجا که جاذبه در تمام ابعاد وجود دارد بنابراین امواج آن می توانند این ابعاد ناشناخته را ردیابی کنند.

سازمان فضایی اروپا اکنون تصمیم دارد Laser Interferometer Space Antenna(LISA) را پس از سال ها تحقیق و تاخیر در ۲۰۳۴ میلادی بسازد.

LISA از سه ماهواره یکسان ساخته می شود که با یکدیگر ۲.۵ میلیون کیلومتر فاصله دارند. این آنتن هنگام گشتن مدار زدن زمین به دور خورشید، آن را دنبال می کند.

سه ماهواره اشعه های قدرتمندی به یکدیگر می تابانند و به این وسیله امواجی در فضا- زمان ایجاد می کنند. امواج گرانشی به وسیله اشیاء آسمانی به وجود می آیند که جاذبه قدرتمندی دارند، مانند دو سیاهچاله تازه متولد شده.