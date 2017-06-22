مسابقات جت اسکی انتخابی تیم ملی در سیریک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات جت اسکی انتخابی تیم ملی کشور ششم تیر ماه به مدت ۲ روز در دو بخش آقایان و بانوان در ساحل شهر بندر کوهستک از شهرستان سیریک برگزار خواهد شد.

مرحله دوم دوم رقابت های انتخاباتی تیم ملی جت اسکی با حضور ۳۵ ورزشکار در دو کلاس سوپر شارژ و آزاد در بندر کوهستک برگزار خواهد شد.

مرحله نخست این مسابقات در چالوس برگزار شد که با برگزاری مرحله دم این مسابقات در ساحل بندر کوهستک نفرات برتر از سوی کمیته فنی انتخاب خواهند شد از طرفی در همین جا اولین اردوی تیم ملی برای شرکت در بازیهای آسیایی استارت می خورد.

این چهارمین دوره مسابقات جت اسکی کشوری است که در استان هرمزگان که به میزبانی شهر بندر کوهستک برگزار می شود.

تیم ملی جت اسکی در صورت فراهم شدن شرایط در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا شرکت خواهد کرد.