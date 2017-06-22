رزمایش تابستانه پلیس در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش طرح تابستانه پلیس مازندران با حضور اعضای شورای تامین استان و یگان های نمونه عمل کننده در طرح صبح پنجشنبه با حضور استاندار مازندران در ستاد انتظامی استان آغاز شد.

سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی مازندران در این مراسم از بکارگیری دو هزار و ۵۰۰ نیرو در طرح تابستانه پلیس در سواحل دریا ، تفرجگاهها و محورهای مواصلاتی استان خبر داد وافزود: پیش بینی می شود،شاهد افزایش ۱۰درصدی سفرهای تابستانی باشیم.

فرمانده انتظامی استان مازندران اجرای طرح تابستانه پلیس در سواحل دریا، تفرجگاهها و محورهای مواصلاتی استان را در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم و مسئولان اعلام کرد .

ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران نیز از کاهش ۳۹ درصدی کشته شدگان حوادث رانندگی در ایام نوروز امسال و کاهش ۷۱ درصدی غریق در تابستان سال گذشته خبر داد و اظهار امیدواری کرد تابستان امسال شاهد کاهش حوادث در استان باشیم.

وی با اشاره به روند رو به رشد مسافران در استان اظهار امیداوری کرد: مازندران از ضریب ایمنی بالایی برخوردار است و خوشبختانه تعامل بین مسئولان استان و بخش های مختلف مطلوب است.