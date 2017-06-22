عطاری مخدر فروش در کرمانشاه پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ" رضا شیرزادی" گفت: دو نفر از عوامل اصلی عرضه کننده قرص ها و شربت های روانگردان که در پوشش یک مغازه عطاری فعالیت می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: اکیپی ویژه از ماموران انتظامی این شهرستان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی دو نفر از عوامل اصلی توزیع قرص ها و شربت های روانگردان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: این افراد در پوشش یک مغازه عطاری اقدام به توزیع قرص ها و شربت های روانگردان بین متقاضیان می کردند.

وی عنوان کرد: پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی دو متهم دخیل در این پرونده را دستگیر و از محل دپوی آنان شش هزار و ۷۵۳ حبه قرص روانگردان، حدود یازده لیتر شربت مخدر و ۱۳ قوطی انواع پودر های غیر مجاز کشف کردند.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده اند، گفت: خانواده ها برای درمان فرزندان خود به مراکز مجاز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در این زمینه فریب تبلیغات سودجویان را نخورند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، با بیان اینکه طرح های جمع آوری معتادین متجاهر و توزیع کنندگان مواد مخدر سطح شهرستان کرمانشاه به صورت مداوم اجرا می شود، گفت: اجرای طرح های پاک سازی مناطق آلوده و برخورد قاطع با توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر به جدیت دنبال خواهد شد.

سرهنگ شیرزادی توضیح داد: معتادین متجاهر پس از جمع آوری با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به مراکز ترک اعتیاد تحویل داده خواهند شد، تا پس از درمان به آغوش خانواده بازگردند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه ها باید در زمینه ریشه کن کردن اعتیاد اقدام کنند، گفت: مهمترین راهکار برای مبارزه با مواد مخدر کاهش تقاضای آن به وسیله آموزش و فرهنگ سازی است که می بایست تمامی متولیان امر بر این مهم بصورت ویژه تمرکز کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خانواده ها را مهمترین پایگاه برای مبارزه با اعتیاد دانست و اظهار کرد: باید به خوبی جوانان و نوجوانان را با مضررات مواد مخدر آشنا کنیم تا از گرایش آنان به این بلای خانمان سوز جلوگیری نماییم.

رشد ۴۶۹ درصدی کشفیات موادمخدر در کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف بیش از ۴۷ کیلو انواع مواد مخدر و بیش از ۱۶ کیلوگرم پیش ساز مخدر شیشه طی سه ماهه نخست سال ۹۶ در این شهرستان خبر داد و گفت: آمارها از رشد ۴۶۹ درصدی کشفیات حکایت دارد.

سرهنگ "حسین براری" در تشریح این خبر گفت: در سال ۱۳۹۶ با توجه به اولویت بندی جرایم، برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر اعم از عمده فروش و خرده فروش در دستور کار ویژه پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با کمک دیگر واحدهای این انتظامی با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی و هماهنگی با مقام قضائی موفق به اجرای ۲۵ طرح شدند که در این راستا ۴۶ کیلو گرم تریاک، بیش از یک کیلوگرم شیشه و نیز ۱۶ کیلو و ۵۰۰ گرم پیش ساز م. اد مخدر صنعتی شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در عملیات های فوق ۱۴۷ پرونده قضائی تشکیل، سه باند بزرگ مواد مخدر متلاشی و ۱۷۲ نفر فروشنده مواد مخدر روانه زندان شدند، همچنین تعداد ۲۰ دستگاه خودرو نیز در این راستا توقیف شده است.

سرهنگ براری اظهار کرد: برابر بررسی به عمل آمده از داده های آماری، کشفیات انواع مواد مخدر طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۴۶۹ درصد رشد یافته است، اما پلیس کنگاور به این آمار قانع نبوده و با تمام توان سعی در افزایش هرچه بیشتر کشفیات مواد مخدر و برخورد با عاملان این پدیده خانمان سوز را دارد.

کشف محموله ۴۰۰ میلیونی گوشی قاچاق در ثلاث باباجانی

سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی گفت: ماموران انتظامی شهرستان موفق شدند یک محموله گوشی تلفن همراه قاچاق را به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف کنند.

سرهنگ "علی اشرف رستمی" از کشف تعداد ۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند قاچاق در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد. وی در تشریح جزئیات این خبر افزود: این تعداد گوشی تلفن همراه توسط ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید علیزاده شهرستان ثلاث باباجانی حین کنترل یک دستگاه خودروی پژو کشف شده و ارزش تقریبی آن ۴۰۰ میلیون ریال گزارش شده است. این مقام انتظامی تصریح کرد: گوشی های مذکور که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود اما از چشم تیزبین ماموران پنهان نماند و مانع از انتقال این محموله به مقصد شد. سرهنگ رستمی با اشاره به انتقال خودروی حامل بار قاچاق به پارکینگ، گفت: راننده خودرو جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

کشف ۳۵۰ میلیون ریال البسه قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف بیش از یک هزار و ۸۰۰ ثوب البسه قاجاق به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیون ریال پیش از توزیع در شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ" رضا شیرزادی" اظهار کرد: ماموران یگان امداد روز گذشته حین گشتزنی در محور قزانچی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ نقره ای مشکوک و دستور توقیف را صادر کردند اما راننده بدون توجه به فرمان پلیس با سرعت سرسام آوری اقدام به فرار کرد.

وی افزود: این قاچاقچیان حرفه ای به منظور فرار از دست قانون از سیستم دودزا استفاده کردند اما در مقابل مهارت پلیس راه به جایی نبردند و ناچار به تسلیم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: پس از بررسی از خودرو مذکور مقدار یک هزار ۴۵۸ ثوب البسه قاچاق کشف و سه نفر متهم در این زمینه دستگیر شدند.

سرهنگ شیرزادی ادامه داد: همچنین در عملیاتی دیگر ماموران پاسگاه ترمینال به یک دستگاه پراید مشکوک شدند و برای توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: پس از بررسی از خودرو مذکور ۳۵۸ ثوب البسه قاچاق کشف و یک متهم نیز در این زمینه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: بر اساس نظر کارشناسان انتظامی ارزش دو محموله کشف شده ۳۵۰ میلیون ریال برآورد می شود.

سرهنگ شیرزادی یادآور شد: کالاهای کشف شده به اداره مبارزه با کالای قاچاق و ارز تحویل و متهمان دستگیر شده به دستگاه قضائی معرفی شدند.

افزایش ۳۰ درصدی مصالحه پرونده های قضائی در کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از افزایش ۳۰ درصدی مصالحه پرونده های قضائی در دایره مشاوره کلانتری مرکزی این فرماندهی طی سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" بیان کرد: از ابتدای سال جاری تعداد ۱۳۵ پرونده به دایره مشاوره و مددکاری کلانتری مرکزی این فرماندهی ارجاع داده شد که مصالحه پرونده های ارجاعی افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

این مقام انتظامی دلایل بیشتر مراجعان به مرکز مشاوره کلانتری مرکزی این فرماندهی را درگیری های خانوادگی زوجین، مشاوره تحصیلی دانش آموزان و برخی از مزاحمت ها ذکر کرد.

وی با بیان اینکه ارتقای فرهنگ استفاده از مشاوره موجب جلوگیری از تراکم ارجاعات به مراجع قضائی می شود، افزود: نیروهای دوایر مشاوره کلانتری ها از بهترین نیروها و همگی دارای تخصص در زمینه های روانشناسی و مشاوره هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور در پایان با بیان این که این مراکز با بهره گیری از کارشناسان و روانشناسان خبره و با ارائه خدمات مشاوره ای نقش بارزی در کاهش پرونده های قضائی دارند، گفت: امیدوار هستیم با توسعه این مراکز روند کاهش پرونده های قضائی همچنان ادامه داشته باشد.

کاهش ۵۲ درصدی وقوع سرقت در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین گفت: طی خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۵۲ درصدی وقوع سرقت در سطح حوزه استحفاظی بوده ایم.

سرهنگ "همتعلی شکری" اظهار کرد: با تلاش های شبانه روزی ماموران در سطح کلانتری ها و پاسگاه ها، تقویت گشت‌ های انتظامی در مناطق مستعد جرم خیز و کنترل سارقان سابقه دار طی خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد کاهش وقوع سرقت داشته است.

وی افزود: با تلاش های انجام گرفته و ارائه هشدارهای پلیسی در سطح مجامع عمومی شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی سرقت موتورسیکلت، ۸۰ درصدی سرقت داخل خودرو و ۶۶ درصدی سرقت وسایل و قطعات خودرو در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین در ادامه گفت: عمده مشکلات که برای شهروندان در بحث اجتماعی و امنیتی رخ می دهد ناشی از عدم آگاهی نسبت به مسائل روز جامعه است، از این رو اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مستمر در حوزه اجتماعی و توصیه ها پلیسی به خصوص از طریق رسانه های جمعی برای ارتقای سطح آموزش جامعه و کاهش جرایم نقش موثری دارد.

سرهنگ شکری در پایان ضمن قدردانی از تعامل و همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای مستمر و منظم طرح های پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و برقراری نظم و امنیت، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه بی نظمی و اختلال در نظم عمومی از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.