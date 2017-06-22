۱۶۴پروژه در بخش بهداشت و درمان هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین داودی چهارشنبه شب در نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد؛ پروژه های آماده بهره برداری و در دست اقدام طرح تحول نظام سلامت در هرمزگان را تشریح کرد.

دکتر داودی گفت: پروژه های طرح تحول نظام سلامت در سه سطح آموزش، بهداشت و درمان تقسیم بندی شده است.

وی تصریح کرد: ۱۶۴پروژه در بخش بهداشت استان با اعتباری بالغ بر ۳۰۸ میلیارد ریال شامل: ۷۶ خانه بهداشت، و همچنین ۲۰ آزمایشگاه، ۲۰ واحد مرکز روستایی، مراکز شهری، مجتمع دندانپزشکی می باشد؛ که جمعیت ۸۰۷ هزار و ۲۹۵ نفر را تحت پوشش خود قرار خواهد داد؛ ظرف ۳ ماه آینده و تا پایان ۶ ماهه سال ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

دکتر داودی تصریح کرد: ۲۶۳ پروژه حوزه بهداشت استان که در دست اقدام است؛ عمده ترین آنها پروژه های ۵۰-۵۰ استانی است " ۵۰ درصد اعتبارات سهم وزارت بهداشت و ۵۰ درصد از اعتبارات استانی" خواهد بود در اوایل سال ۹۷ افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به پروزه های قابل افتتاح در حوزه درمان اشاره کرد و ابراز داشت: ۷ کلینیک تخصصی ویژه در حال ساخت است؛ که ۴ مورد در حال آماده سازی برای بهره برداری در ماههای اخیر است.

وی سایر پروژه های در دست اقدام در حوزه درمان را، توسعه ۵ اورژانس بیمارستانی در شهرستانهای حاجی آباد، میناب، شهید محمدی بندرعباس، جاسک و بندرخمیر ، مرکز غربالگری سرطان میناب، بندرعباس و بندرلنگه، بلوک زایمانی "LDR " عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم شاهد افتتاح این پروژه ها در هفته دولت سال جاری باشیم.

دکتر داودی تکمیل و ارتقاء بیمارستان جاسک از ۳۲ به ۶۴ تختخواب، توسعه بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس با افزایش ۴۰ تخت و توسعه بخش اعصاب و روان کودکان در این بیمارستان را از دیگر پروژه های قابل افتتاح دانست.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان با اشاره به ارائه خدمت بی منت به بیماران در استان گفت: افتتاح آنژیوگرافی دوم در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس که از نیازهای عمده مردم استان است و همچنین برای نخستین بار در استان افتتاح دستگاه رادیوتراپی با انرژی بالا که با تکمیل بخش دیگری از مرکز پرتو درمانی امید بندرعباس انجام میشود که دیگر هیچ نیازی به مراجعه بیماران جهت تکمیل درمان خود به استانهای همجوار نخواهد بود؛ این امر را گام مهمی در ارائه خدمت به مردم شریف استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اصلاح ساختار و تشکیلات نیروی انسانی در بیمارستانهای استان که از دیگر برنامه های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بوده؛ گفت: ۳ هزار و ۱۴۸ پست سازمانی جدید در بیمارستانهای استان ایجاد شده است که جمعا تا کنون بیش از ۶ هزار ۵۷۵ پست به بیمارستانهای استان اختصاص یافته است.

دکتر داودی در پایان تعداد پست های ایجاد شده جدید در حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را ۷۷۱ پست عنوان کرد و افزود: حداکثر تا پایان ۶ ماهه نخست سال ۹۵ پست های دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز اصلاح خواهد شد؛ لذا دانشکده های دارو سازی و دندانپزشکی استان که تا کنون هیچ گونه پست مصوبی نداشته اند برای نخستین بار پست های جدید ایجاد و نیروهای مورد نیاز این دانشکده ها جذب خواهد شد.