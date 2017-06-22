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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

با صدور اطلاعیه ای اعلام شد؛

دعوت وزارت علوم از دانشگاهیان برای حضور در راهپیمایی روز قدس

دعوت وزارت علوم از دانشگاهیان برای حضور در راهپیمایی روز قدس

وزارت علوم از عموم مردم همیشه در صحنه و دانشگاهیان سراسر کشور دعوت کرد در راهپیمایی باشکوه روز قدس همچون سال های گذشته در صفوفی به هم پیوسته شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این اطلاعیه آمده است: «امروز جهان اسلام شاهد مظلومیت ملت بی پناه فلسطین است که همه روزه مورد هجوم وحشیانه جنایتکاران رژیم صهیونیستی قرار می گیرند.»

«در این شرایط مدعیان دروغین حقوق بشر و حامیان اصلی رژیم غاصب صهیونیستی در سکوتی مرگبار بسر می برند ولی ملت آگاه ایران با امید به وعده الهی و توکل به او، تحت رهبری مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با عزمی راسخ و محکم از اسلام ناب محمدی تا بازگرداندن کامل حقوق مردم مظلوم فلسطین و پاک‌سازی منطقه از جنایتکاران تروریست، از هیچ تلاش و حمایتی دریغ نخواهند کرد.»

«در آخرین جمعه رمضان المبارک ۱۴۳۸ و در آستانه روز قدس، دانشگاهیان، استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری، در کنار آحاد مردم در راهپیمایی این روز شرکت و ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای امام راحل (ره)، شهدای مقاومت بویژه مدافعان حرم و رهبر معظم انقلاب اسلامی، همبستگی و حمایت خود را از مقاومت و پایداری مردم مسلمان و مظلوم فلسطین تا آزادسازی سرزمین قدس شریف اعلام می کنند.»

کد مطلب 4011785

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