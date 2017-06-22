دعوت وزارت علوم از دانشگاهیان برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این اطلاعیه آمده است: «امروز جهان اسلام شاهد مظلومیت ملت بی پناه فلسطین است که همه روزه مورد هجوم وحشیانه جنایتکاران رژیم صهیونیستی قرار می گیرند.»

«در این شرایط مدعیان دروغین حقوق بشر و حامیان اصلی رژیم غاصب صهیونیستی در سکوتی مرگبار بسر می برند ولی ملت آگاه ایران با امید به وعده الهی و توکل به او، تحت رهبری مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با عزمی راسخ و محکم از اسلام ناب محمدی تا بازگرداندن کامل حقوق مردم مظلوم فلسطین و پاک‌سازی منطقه از جنایتکاران تروریست، از هیچ تلاش و حمایتی دریغ نخواهند کرد.»

«در آخرین جمعه رمضان المبارک ۱۴۳۸ و در آستانه روز قدس، دانشگاهیان، استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری، در کنار آحاد مردم در راهپیمایی این روز شرکت و ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای امام راحل (ره)، شهدای مقاومت بویژه مدافعان حرم و رهبر معظم انقلاب اسلامی، همبستگی و حمایت خود را از مقاومت و پایداری مردم مسلمان و مظلوم فلسطین تا آزادسازی سرزمین قدس شریف اعلام می کنند.»