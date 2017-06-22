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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

مدیرکل آموزش‌وپرورش اردبیل به مهر خبر داد؛

۱۲۰ مدرسه در اردبیل جهت اسکان فرهنگیان آماده‌سازی شد

۱۲۰ مدرسه در اردبیل جهت اسکان فرهنگیان آماده‌سازی شد

اردبیل – مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل گفت: ۱۲۰ مدرسه در استان جهت اسکان فرهنگیان در تعطیلات تابستانی آماده‌سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری ظهر پنج‌شنبه در حاشیه جلسه ستاد اسکان مسافران فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: مدارس  جهت اسکان در تمامی ۱۹ ناحیه آموزشی استان پیش بینی شده است.

وی افزود: در مجموع ۱۲۰ مدرسه شامل هزار و شش کلاس درس آماده اسکان فرهنگیان است که این تعداد شامل ۲۲۸ کلاس ویژه، ۵۶۰ کلاس نوع الف و ۲۱۸ کلاس نوع ب است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با یادآوری صرف هزینه قابل‌توجه برای ارتقا امکانات اسکان مدارس در تعطیلات نوروزی ادامه داد: در اسکان تابستانی نیز در سطح عالی از مهمانان پذیرایی خواهیم کرد.

به گفته ناصری ۴۸۳ نفر عوامل اجرایی در اسکان مدارس مشارکت دارند و اسکان از ۲۵ خردادماه آغازشده است.

وی به تدارک تابلوهای اطلاع‌رسانی اسکان فرهنگیان در تمامی شهرها و محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: اسکان فرهنگیان با اولویت مهمانان فرهنگی انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: در صورتی که مسافران عادی محلی برای اسکان نداشته باشند و در مدارس نیز ظرفیت خالی داشته باشیم، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

ناصری افزود: اسکان فرهنگیان تا ۲۰ شهریور ماه ادامه دارد و در طول این مدت روند خدمت‌رسانی مدارس به صورت مستمر نظارت می‌شود.

کد مطلب 4011786
محمد میرزایی ناطق

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