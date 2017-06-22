به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه ستاد اسکان مسافران فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: مدارس جهت اسکان در تمامی ۱۹ ناحیه آموزشی استان پیش بینی شده است.
وی افزود: در مجموع ۱۲۰ مدرسه شامل هزار و شش کلاس درس آماده اسکان فرهنگیان است که این تعداد شامل ۲۲۸ کلاس ویژه، ۵۶۰ کلاس نوع الف و ۲۱۸ کلاس نوع ب است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان با یادآوری صرف هزینه قابلتوجه برای ارتقا امکانات اسکان مدارس در تعطیلات نوروزی ادامه داد: در اسکان تابستانی نیز در سطح عالی از مهمانان پذیرایی خواهیم کرد.
به گفته ناصری ۴۸۳ نفر عوامل اجرایی در اسکان مدارس مشارکت دارند و اسکان از ۲۵ خردادماه آغازشده است.
وی به تدارک تابلوهای اطلاعرسانی اسکان فرهنگیان در تمامی شهرها و محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: اسکان فرهنگیان با اولویت مهمانان فرهنگی انجام میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان تأکید کرد: در صورتی که مسافران عادی محلی برای اسکان نداشته باشند و در مدارس نیز ظرفیت خالی داشته باشیم، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
ناصری افزود: اسکان فرهنگیان تا ۲۰ شهریور ماه ادامه دارد و در طول این مدت روند خدمترسانی مدارس به صورت مستمر نظارت میشود.
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