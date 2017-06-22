  1. استانها
  2. کردستان
۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

به مدت دو هفته؛

تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور در سنندج اردو می زند

تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور در سنندج اردو می زند

سنندج - اردوی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور از روز شنبه سوم تیر ماه به مدت دو هفته به میزبانی شهرستان سنندج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی فدارسیون جهت آمادگی اردوی دو هفته ای تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور را در شهر سنندج بر پا می کند.

این اردو از روز شنبه سوم تیر ماه با حضور ۱۵ ورزشکار منتخب آغاز می شود و ملی پوشان به مدت دو هفته تمرینات فنی خود را زیر نظر مربیان تیم ملی انجام خواهند داد.

در وزن ۴۹ کیلوگرم امید احمدی، ۵۲ کیلوگرم امین محمدزاده، ۵۶ کیلوگرم سجاد محمدپور، ۶۴ کیلوگرم دانا اسماعیل زاده بوکسور عنوان دار کردستانی، ۶۹ کیلوگرم سجاد کاظم زاده، ۷۵ کیلوگرم شاهین موسوی و صادق روحی، ۸۱ کیلوگرم محمد کچویی، ۹۱ کیلوگرم محمد عزیزی، جواد زهروندی و سالار غلامی، ۹۰+ کیلوگرم مهدی قربانی، ایمان رمضانپور، جاسم دلاوری و رضا مرادخانی دعوت شوندگان به این مرحله از اردو هستند.

براساس این گزارش، تمرینات اردوی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور صبح و بعدازظهر در خانه بوکس مجموعه ورزشی تختی سنندج برگزار می شود.

گفتنی است، باربارو فرناندز خیمنز از کوبا سرمربیگری اردوی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور را در شهر سنندج بر عهده دارد.

کد مطلب 4011787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها