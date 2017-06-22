روز قدس به نماد وحدت و انسجام اسلامی تبدیل شده است

حجت الاسلام مختار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه روز جهانی قدس، بیان کرد: از همان آغاز انقلاب اسلامی و تبیین نطام مقدس جمهوری اسلامی توسط بنیانگذار آن یعنی امام راحل عظیم‌الشان دشمنی‌های جهان سلطه و زور نیز آغاز شد و دلیل آنهم بسیار واضح و روشن است.

وی بیان کرد: اعلام استقلال و زیر یوغ سلطه‌گران نرفتن و دفاع از آرمان‌های بلند اسلام عزیز و دفاع از آزادی و فریاد برآوردن دفاع از ملت‌های آزاده جرم کمی نیست که طاغوت بخواهد از آن چشم بپوشد و این کار توسط امام آزادیخواهان انجام شد.

وی با اشاره اینکه یکی از اصول و آرمان‌هایی که امام برای بشریت تبیین کرد جایگاه قدس عزیز است، افزود: این جایگاه به‌عنوان قبله اول مسلمانان مورد تکریم و احترام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: همه مسلمانان دنیا فارغ از هر مذهبی نسبت به قدس حساسیت ویژه دارند و امام راحل قبل از همگان این حساسیت را درک کردند و آزادی قدس را فریاد زدند و مورد استقبال جهان اسلام قرار گرفت.

حجت‌الاسلام کرمی بیان کرد: پس از اعلام آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان به‌عنوان روز حیات اسلام از سوی امام خمینی(ره) ذهن خفته مسلمانان بیدار شد و امروز روز قدس شهره جهانی پیدا کرده است و در اعماق دل همه مسلمانات رسوخ کرده است و آن را جزء آرمان خود می‌دانند.

وی اضافه کرد: اسرائیل غاصب به خوبی می‌داند که روز قدس که به نماد انسجام و وحدت جهان اسلام تبدیل شده است و روزی دیر یا زود مرگ آنان را رقم خواهد زد و آنها را از صفحه روزگار محو خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطر نشان کرد: لذا اسرائیل با تمام وجود در مقابله با این تفکر و فرهنگ بر خواهد آمد و نقطه اتفاق مسلمین که همانا وحدت است را هدف قرار داده و باید همه مسلمین با هوشیاری و تیزبینی در این خصوص اقدام کنند.

حجت‌الاسلام کرمی اضافه کرد: اکنون که نامگذاری این روز از سوی امام عزیز لرزه به اندام صهیونیست انداخته است همه وظیفه دارند تا محقق شدن همه اهداف این تفکر که همان نابودی اسرائیل جنایتکار است تلاش کنند تا انشالله پیش‌بینی مقام معظم رهبری که فرمودند اسراییل تا ۲۵ سال آینده از بین خواهد رفت به وقوع بپیوندد و جهان از لوث این غده سرطانی پاک شود.