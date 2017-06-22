مهدوی و اربابی در میان ۱۰۰ داور برگزیده جام بیست و سوم

به گزارش خبرنگار مهر، قضاوت این دوره از رقابتهای جهانی برعهده ۱۰۰ داور از کشورهای مختلف است که شهرام اربابی و حافظ مهدوی دو داور بین المللی کشورمان که در سالهای اخیر بیشترین و بهترین قضاوت ها در میان داوران کشورمان در میادین بین المللی بخصوص رقابتهای جهانی و المپیک داشته اند، در این دوره نیز قضاوت خواهند کرد.

این تعداد داور از میان سمینارهای داوری و کلاسهای هماهنگی که طی ماه های گذشته در ۱۰ کشور مختلف برگزار شد، گزینش شده اند. تمامی داوران از روز گذشته وارد کلاس هماهنگی قبل از مسابقات شده اند.

این کلاس با نظارت مستقیم «شکیر شربات» رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی و در مرکز «تکواندوان» شهر موجو روزانه در دو نوبت صبح و عصر تشکیل می شود. کلاسی که به امور تئوری و عملی اختصاص دارد. در پایان این کلاس داوران وسط، داوران کنار و داوران ناظر بر بازبینی فیلم مبارزات در زمان اعتراض انتخاب خواهند شد.

مسابقات بر روی ۵ «شی هاپ چانگ» برگزار می شود و ۱۰ داور هم مسئولیت سیستم های رایانه ای را برعهده خواهند داشت. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، داوران در سالن مسابقات مستقر نیستند. آنها در سالنی همجوار بر سالن اصلی حضور داشته و برای هر مبارزه داوران بوسیله سیستم رایانه ای انتخاب شده و قبل از آغاز مبارزه وارد میدان می شوند. طبق تصمیم فدراسیون جهانی داوران در صورت اشتباه فاحش، از ادامه قضاوت در مسابقات محروم خواهند شد.

رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان از روز شنبه سوم تیرماه با حضور ۹۶۶ تکواندوکار از ۱۸۷ کشور در سالن «تی وان» شهر موجو در کره جنوبی آغاز می شود.