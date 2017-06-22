نحوه اجرای امربه معروف و نهی از منکر اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در دیداری با حضور رئیس کل دادگستری گلستان و مسئولان قوه قضائیه در استان، اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی است که در تطهیر خودمان کوشا باشیم. این ماه، ماهی است که ذات اقدس الهی شرایط را طوری فراهم کرده تا آن هایی که اهل ایمان هستند از این شرایط استفاده کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب زمانی نقل کرده اند که بعد از ماه مبارک رمضان وقتی محضر امام (ره) می رفتند، معلوم بود این ماه تغییراتی در ایشان به وجود آورده است.

امام جمعه گرگان بیان کرد: امام زین العابدین (ع) در صحیفه سجادیه دو دعا دارد که یکی برای ورود به ماه و دیگر برای اتمام ماه رمضان است. در این دعاها امام بسیار زیبا این ماه را معرفی کرده اند. ایشان در جمله های اول دعا می فرمایند که تو آن چرا که باعث سعادت ما بوده، راه هایی را در مقبال ما قراردادی و یکی از بهترین راه ها، ماه مبارک رمضان است.

وی اضافه کرد: این ماه فرصتی است تا به خودمان برسیم. ماه هیچ سرمایه ای نداریم، آن چرا که در این دنیا کسب می کنیم همه از ما جدا می شود. تنها چیزی که می ماند، ایمان، اعمال، سبک زندگی و اخلاقیات ما است. خدا از آیات شریفه قرآن اینطور برداشت می کند که خدا دنبال این است و تلاش می کند حتی بَدان را هم جذب کند.

نماینده ولی فقیه فقیه در استان گلستان تصریح کرد: خدا دنبال ما است و ما باید از موقعیت ماه رمضان استفاده کنیم و در خودمان بازنگری واقعی کنیم. پیامبر (ص) می فرمایند که گاهی روی دل من را هم ابر می گیرد و شبانه روز ۷۰ بار استغفار می کنم. ما هم باید به فکر این مساله باشیم.

وی بیان کرد: گزارش هایی که آقای هاشمیان دادند و این که جایگاه قوه قضائیه استان ارتقاء پیدا کرده هم جای امید است و هم جای تشکر. اما ما هیچ وقت نباید در آن حدی که قرار می گیریم قانع باشیم. ما و مومنین در همه زمینه ها که مربوط به شئون اسلام است باید پیشرفت کنیم.

وی اضافه کرد: زندان یک مجازات تادیبی در نگاه اسلام است و مردم هم باید نگاه اسلام را در این موارد ببینند. قوانین جایگزین توسعه پیدا کند تا زندان های ما کمتر شود.

آیت الله نورمفیدی اضافه کرد: درباره تخریب ساخت و سازها هم حرف مردم درست است. چرا می گذارند که ساخته شود تا بعدا آن را تخریب کنند. تقاضای مردم این است که از پایه و اساس مبارزه شود.

وی افزود: در بخش امر به معروف و نهی از منکر هم نگاه ائمه (ع) این است که اگر این دو فریضه درست انجام شود تمام فرایض اسلامی حل می شود. این چیزهایی که در ذهن ما درباره این فریضه وجود دارد درست نیست و سیدالشهدا به این چیزهایی جزئی نگاه نمی کند. امام حسین (ع) می فرمایند مخالفت با ظالم، توزیع درست بیت المال و امثال این موارد مورد تاکید است.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: واقعیت این است که امربه معروف و نهی از منکر را به شکلی انجام می دهیم که به نظر من توهین است. در رابطه این چیزها همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند تذکر بدهید و رد شوید. شاید دلیل بدبینی هایی که وجود دارد این است که مردم می بینند مفاسد اقتصادی هست، ولی برخورد لازم نمی شود یا مردم اطلاع پیدا نمی کنند.