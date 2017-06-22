ساختمان قارچی غذای شما را تامین می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، قارچ سوسیسی بیشتر شبیه یک غذاست و نه یک ماده برای ساخت و ساز. اما آلکسی وسالوما محقق دانشگاه برونل لندن مشغول ساخت این ماده است. درهمین راستا او با شرکت معماری «آستودیو» همکاری می کنند تا ماده ای سبک و حافظ محیط زیست برای ساخت و ساز ایجاد کنند. علاوه برآن این ماده یک غذای خوشمزه نیز به حساب می آید.

احداث ساختمان از ماده شکننده و ظریفی مانند قارچ خیلی حساس به نظر می رسد. اما در واقع این ماده مزایای فراوانی دارد.

این ساختار که وسالوما آن را «سازه پرورشی» می نامد در حقیقت از مایسلین موجود در قارچ صدفی به وجود می آید که با مقوای خیس ترکیب می شود. مایسلین بخش گیاهی قارچ است که در زمین یا میان گیاهان مرده ریشه می دواند و مواد غذایی را از ارگانیسم دریافت می کند.

همزمان ماده مایسلا در مقوا رشد می کند و آن را می خورد و به ذرات کوچکتر تبدیل می کند تا قالب بگیرد. سپس این ذرات را بهم می چسباند.

محققان در این مرحله ماده را درون یک بانداژ کتانی لوله ای شکل قرار دادند تا سوسیس قارچی بسازند. این ماده را می توان طی چهار هفته در اشکال مختلف قالب گرفت. این مواد پس از این مدت سخت تر می شود و می توان آن را برید و در نهایت سازه مورد نظر را ساخت.

البته سازنده آن به طور دقیق میزان قدرت سوسیس قارچی را اعلام نکرده است اما آزمایش های مشابهی که با هدف ساخت آجر از قارچ انجام شده اند سختی آجرهای معمولی ۱۰ هزار برابر بیشتر از آجرهای قارچی است اما در عوض این آجرها می توانند وزن ۵۰ خودرو را تحمل کنند.

جالب آنکه هنگام ساخت سازه، قارچ ها نمی میرند بلکه به رشد خود ادامه می دهند. به همین دلیل محققان معتقدند این ماده برای رستوران ها جذاب خواب بود. همچنین می توان از آن برای ساخت سازه های مختلف فستیوال یا رویدادهای کوتاه مدت استفاده کرد.