موردی از ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در اردبیل مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: یکی از مباحث روز تأمین امنیت غذایی مراقبت در مقابل ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو است.

وی افزود: در این راستا با کشتارگاه صنعتی جلساتی برگزار شده و به صورت جدی نظارت و بازرسی از تمامی مراکز عرضه و تولید گوشت انجام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تأکید کرد: در پی اقدامات بازدارنده در طول ماه رمضان ۹ تن مواد پروتئینی فاسد شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ جمع‌آوری و امحا شده است.

عتباتی با اشاره به پلمپ هفت واحد صنفی متخلف ادامه داد: تا پایان ماه رمضان بازرسی‌های گسترده از مراکز عرضه مواد پروتئینی ادامه دارد.

وی همچنین در خصوص اخبار شکار گراز در پارس‌آباد تصریح کرد: تاکنون دو پرونده شکار غیرمجاز تشکیل شده که شکارچیان از اقلیت‌های مذهبی بودند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تأکید کرد: اینکه گوشت شکار شده تا مرکز استان رسیده و به مصرف برسد گزارش نشده است و سلامت و امنیت غذایی به جد پایش می‌شود.