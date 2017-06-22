اجرای عمومی «بوف نه چندان کور» در تماشاخانه ایرانشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای عموم نمایش «بوف نه‌چندان کور» به کارگردانی محمدعلی سجادی با تقدیم به زنده یاد حمید سمندریان و زنده هما روستا و با حضور چهرهای چون آهو خردمند، حمیدرضا قطبی، منوچهر اکبرلو، امرالله امرایی و داود خیام، شامگاه چهارشنبه ۳۱ خردادماه در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز شد.

نمایش «بوف نه‌چندان کور» به کارگردانی محمدعلی سجادی با بازی مسعود کرامتی، رحیم نوروزی، نازنین کریمی و الهام نامی در ساعت ۱۹ به صحنه می‌رود.

چهره‌های هنری در تماشاخانه ایرانشهر

لوریس چاکناواریان، یارتا یاران، صادق موسوی، آرش رصافی، هوشنگ قوانلو، بهزاد خداویسی، پرویز تأییدی، خسرو بامداد، بهروز خوش‌فطرت نیز به تماشای نمایش‌های «روال عادی»، «آناکارنینا» و «پالت» نشستند.

نمایش‌های «آناکارنینا» به کارگردانی آرش عباسی و «پالت» به کارگردانی محمد حاتمی به ترتیب در ساعت‌ها ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی و نمایش‌های «بوف نه‌چندان کور» به کارگردانی محمدعلی سجادی و «روال عادی» به کارگردانی محمدرضا خاکی به ترتیب در ساعت‌های ۱۹ و ۲۱ در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌روند.