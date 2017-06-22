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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

۶ کشته در حملات انتحاری شمال کامرون

۶ کشته در حملات انتحاری شمال کامرون

منابع کامرونی از دو انفجار انتحاری در شهری در شمال این کشور و کشته شدن ۶ غیرنظامی بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع کامرونی از دو انفجار انتحاری در کولوواتا شهری در شمال این کشور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: بر اثر این انفجارهای انتحاری ۶ غیرنظامی کشته شده اند.

شایان ذکر است که چند روز قبل نیز انفجار انتحاری در شمال کامرون رخ داده بود.منابع امنیتی چند روز قبل اعلام کرده بودند  که یک عامل انتحاری وارد لیمانی در مرز با نیجریه شد و خود را پشت مدرسه ای منفجر کرد که بر اثر آن عامل انتحاری و دو غیرنظامی کشته شدند.

مناطق شمالی کامرون پس از اینکه مدتی از آرامش نسبی برخوردار بو مجدد طی چند هفته اخیر شاهد حملات بوکوحرام بوده است. در یورش دهم ژوئن یک نفر و در اوایل ژوئن نیز ۹ غیرنظامی در دو حمله انتحاری کشته شده بودند.

کد مطلب 4011824

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