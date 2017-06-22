تکواندوکاران ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۹۶۶ تکواندوکار از ۱۸۷ کشور شنبه سوم تیرماه با برگزاری مبارزات دو وزن ۵۴- کیلوگرم مردان و ۴۶- کیلوگرم زنان در سالن «تی وان» شهر موجو در کره جنوبی آغاز می شود. تیم کشورمان در بخش بانوان در روز نخست نماینده ای ندارد.

اما در بخش مردان آرمین هادی پور نخستین تکواندوکار کشورمان است که به دیدار رقبای خود می رود. وی ابتدا آنشومان پاراشار از هند را پیش رو دارد و سپس به مصاف برنده مبارزه سنگاپور و اتیوپی می رود.

اما سایر نمایندگان کشورمان جز در یکی دو وزن با قرعه مناسبی حداقل در مراحل مقدماتی مواجه شدند.ناهید کیانی در وزن ٤٩-کیلوگرم دور نخست به مصاف مراکش می رود و در صورت برتری نماینده فرانسه را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران طیبه پارسا دورنخست «باناسا» از ساحل عاج را پیش رو دارد و سپس با برنده مبارزه بلژیک و هند مبارزه می کند. کیمیا علیزاده اولین بانوی مدال آور تکواندو ایران در مسابقات جهانی در وزن ٦٢- کیلوگرم ابتدا آگوری از شیلی را پیش رو دارد سپس با اشلی کاریاولد از کانادا پیکار می کند.

ملیکا میرحسینی نماینده وزن ٦٧- کیلوگرم بانوان دور نخست شریا سینگ از هند را پیش رو دارد و در ادامه با مصاف تاتار نور تکواندوکار عنوان دار ترکیه خواهد رفت.

در وزن ۷۳- کیلوگرم بانوان ۴۰ تکواندوکار ثبت نام کرده اند که زهرا پوراسماعیل در اولین با نماینده فرانسه مبارزه می کند و در ادامه به دیدار برنده مبارزه اسپانیا و إکوادور خواهد رفت.

اکرم خدابنده در وزن ٧٣+ کیلوگرم در اولین پیکار وولینویچ از اسلوونی را پیش رو دارد در صورت برتری به دیدار یکی از تکواندو کاران مکزیک، کانادا یا توگو می رود.

فرزان عاشورزاده در وزن ۵۸- کیلوگرم با رنکنیگ سه جهان دور نخست استراحت دارد و سپس به دیدار برنده مبارزه ترکمنستان و سودان می رود. در این وزن ۸۲ تکواندوکار حضور دارند. علشورزاده دوره قبل مدال طلای جهان را کسب کرده بود.

میرهاشم حسینی در وزن ۶۳- کیلوگرم در میان ۸۹ تکواندوکار بعد از یک. دور استراحت ، در اولین پیکار به مصاف عمر حجامی نماینده مراکش می رود. وی صورت برتری به دیدار یکی از تکواندوکاران آمریکا، کوبا یا اسپانیا می رود. «گونزالس بونیلا» تکواندوکار اسپانیایی با رنکنیگ هفت دنیا طلا و نقره بازیهای المپیک را در اختیار دارد.

ابوالفضل یعقوبی با مدال برنز دوره قبل در وزن ٦٨- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت به مصاف برنده مبارزه سودان و ترکمنستان خواهد رفت.مسعود حجی زواره در وزن ٧٤- کیلوگرم که طلای دوره قبل مسابقات جهانی را. در کارنامه دارد،بعد از یک دور استراحت با پیروز جدال نمایندگان جزایر موریس و مالت مبارزه می کند.

پوریا عرفانیان نماینده وزن ٨٠- کیلوگرم کشورمان در اولین گام به مصاف بارسا آلویس از پورتریکو می رود و در صورت برتری برنده روسیه و و توباگو رو پیش رو خواهد داشت. همچنین سعید رجبی در وزن ٨٧- کیلوگرم ابتدا به مصاف ساندرواز نیوزیلند می رود و سپس با برنده هند و کوبا مبارزه می کند.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم مردان سجاد مردانی مرد نقره مسابقات ۲۰۱۳ مکزیک با رنکینک ۳ جهان، دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر می گذارد و سپس به مصاف برنده استرالیا و فنلاند می رود.