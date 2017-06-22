فرایند تدوین بودجه سالانه کشور نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن حسینی شاهرودی بیان کرد: در دولت هفتم، سازمان مدیریت تلاش زیادی کرد تا با کوچک کردن دولت اعتبارهای جاری را به کمترین میزان ممکن برساند و با افزایش اعتبار تملک دارایی، سهم استانی را افزایش دهد اما با توفیق چندانی رو به رو نبود و این کار در دولت هشتم پیگیری و مهندسی دوباره ساختار دستگاه های اجرایی انجام شد اما در دولت بعد این ساختار به هم ریخت و علاوه بر افزایش نیروی انسانی، بودجه جاری نیز رشد چند صد درصدی یافت.

وی با بیان این که بیشترین بودجه کشور را هزینه‌های جاری دولت می گیرد، افزود: ۲۱ درصد از این بودجه به اعتبارات تملک دارایی و عمرانی اختصاص می یابد و با توجه به تخصیص ۵۰ درصدی اعتبارات استان در سال گذشته، می توان گفت در عمل ۱۰ درصد از بودجه کل کشور به طرح های عمرانی اختصاص داده شده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کوچک سازی بدنه دولت، یادآور شد: برون سپاری امور و حذف ماموریت ها از جمله مواردی است که در این راه باید مورد توجه قرار گیرد.

حسینی شاهرودی با بیان این‌که تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها اگر به گسترش تشکیلات دولتی بیانجامد، مغایر با سیاست‌های کلان کشور است، گفت: ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در گذشته غیرکارشناسی انجام شد و اکنون دغدغه دولت و مجلس این است که تفکیک دوباره آن ها سبب بزرگ‌تر شدن مجموعه دولت نشود بلکه آن ها به دو دستگاه کوچک تبدیل شوند.