دیوان محاسبات مجاز به دسترسی کامل به عملکرد مالی شهرداری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد ، حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری اظهارکرد: دیوان محاسبات کشور بر اساس قوانین بالادستی میتواند بر هزینهکرد بودجههای دولتی نظارت کند.
وی افزود: شهرداریها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که بودجه این سازمان نیز دولتی نیست و از مردم تامین میشود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: توجیه دیوان محاسبات این است که چون برخی از بودجه شهرداریها از کمکهای دولتی تامین میشود لذا این نهاد میتواند بر کل بودجه شهرداری نظارت کند.
اخلاقی امیری ادامه داد: این توجیه اصلا درست نیست چون سهم دولت از بودجه شهرداریها بسیار ناچیز است و این رقم ناچیز هم فقط در حوزههای محدودی همچون قطار شهری و اتوبوسرانی تعریف شده است.
وی بیان کرد: البته همین رقم ناچیز نیز عملا به شهرداریها پرداخت نشده و محقق نمیشود پس عملا دیگر بودجه دولتی در بودجه شهرداریها وجود ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: در همین راستا و بر این اساس که شهرداری نهاد دولتی نیست شورای اسلامی شهر مشهد مصوبهای گذراند که همکاری عادی شهرداری با دیوان محاسبات ادامه یابد اما اینکه دیوان محاسبات در شهرداری مستقر شده و به کل بودجه شهرداری نظارت نماید از این حیث که ایجاد بدعت میکند، ممنوع شد.
وی در مورد حکم دیوان محاسبات در باره شهردار مشهد نیز گفت: حکم داده شده با پذیرفته شدن فرجام خواهی شهردار مشهد توسط قاضی مربوطه، متوقف شده است.
اخلاقی تاکید کرد: اتفاق خاصی نیافتاده است و صدور اینگونه حکمها در سیستم اداری یک امر معمول است فقط برخی رسانهها با اهداف خاص به موضوع دامن زده و آن را بزرگ جلوه دادهاند.
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