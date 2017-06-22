دیوان محاسبات مجاز به دسترسی کامل به عملکرد مالی شهرداری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد ، حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری اظهارکرد: دیوان محاسبات کشور بر اساس قوانین بالادستی می‌تواند بر هزینه‌کرد بودجه‌های دولتی نظارت کند.

وی افزود: شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که بودجه این سازمان نیز دولتی نیست و از مردم تامین می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: توجیه دیوان محاسبات این است که چون برخی از بودجه شهرداری‌ها از کمک‌های دولتی تامین می‌شود لذا این نهاد می‌تواند بر کل بودجه شهرداری نظارت کند.

اخلاقی امیری ادامه داد: این توجیه اصلا درست نیست چون سهم دولت از بودجه شهرداری‌ها بسیار ناچیز است و این رقم ناچیز هم فقط در حوزه‌های محدودی همچون قطار شهری و اتوبوسرانی تعریف شده است.

وی بیان کرد: البته همین رقم ناچیز نیز عملا به شهرداری‌ها پرداخت نشده و محقق نمی‌شود پس عملا دیگر بودجه دولتی در بودجه شهرداری‌ها وجود ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: در همین راستا و بر این اساس که شهرداری نهاد دولتی نیست شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه‌ای گذراند که همکاری عادی شهرداری با دیوان محاسبات ادامه یابد اما اینکه دیوان محاسبات در شهرداری مستقر شده و به کل بودجه شهرداری نظارت نماید از این حیث که ایجاد بدعت می‌کند، ممنوع شد.

وی در مورد حکم دیوان محاسبات در باره شهردار مشهد نیز گفت: حکم داده شده با پذیرفته شدن فرجام خواهی شهردار مشهد توسط قاضی مربوطه، متوقف شده است.

اخلاقی تاکید کرد: اتفاق خاصی نیافتاده است و صدور اینگونه حکم‌ها در سیستم اداری یک امر معمول است فقط برخی رسانه‌ها با اهداف خاص به موضوع دامن زده و آن را بزرگ جلوه داده‌اند.