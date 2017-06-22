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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

معاون فرماندار شادگان:

رواج بازار سنتی عید فطر در شادگان صفای خاصی به بازار بخشیده است

رواج بازار سنتی عید فطر در شادگان صفای خاصی به بازار بخشیده است

شادگان - معاون فرماندار شادگان گفت: بازار سنتی عید سعید فطر در شادگان به اوج خود رسیده و صفای خاصی به بازار بخشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله آلبوغبیش صبح پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی بازار شادگان بر ضرورت ساماندهی بازار سنتی عید فطر در شادگان تاکید و اظهار کرد: رواج بازار سنتی عید فطر در این شهرستان به اوج خود رسیده و صفای خاصی به بازار شادگان بخشیده است. 

وی با اشاره به مراسم سنتی دیرینه اهالی این شهرستان افزود: بازار سنتی عید سعید فطر از روزهای اولیه ماه رمضان آغاز شده و کم کم رونق می گیرد و در روزها و شبهای پایانی این ماه به اوج خود می‌رسد. 

معاون فرماندار شادگان، ساماندهی بازار سنتی عید سعید فطر شادگان را در راستای تسهیل در امر تردد و آمد خواستار شد و عنوان کرد: این بازار باید طوری ساماندهی شود که در صورت ضرورت خودروهای امدادی بتوانند به آسانی تردد کنند.

آلبوغبیش در ادامه همکاری اتاق اصناف،  اداره صنعت معدن و تجارت و فرماندهی انتظامی با شهرداری برای ساماندهی بازار را خواستار شد و با اعلام آمادگی اعضای ستاد ساماندهی بازار شادگان، تصمیمات لازم در این راستا اتخاذ شد.

معاون فرماندار شادگان در پایان گفت: مردم شهرستان شادگان بر اساس فرهنگ دیرینه خود و اعتقاد راسخ آنها به دین و مذهب و ائمه اطهار علیهم السلام، احترام خاص و ویژه‌ای به ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر دارند و در این راستا از ابتدای این ماه با خانه تکانی، خرید لباس و فرش نو، ظروف و مایحتاج خانه، شیرینی، آجیل و خشکبار و آنچه که نیاز باشد، مهیای عید سعید فطر و دید و بازدید های همسایگان و بستگان و آشنایان دور و نزدیک می شوند.

کد مطلب 4011835

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