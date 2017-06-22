تعلیق پرواز هواپیماهای ائتلاف آمریکایی در آسمان غرب رود فرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فردریک وانسینا فرمانده نیروی هوایی بلژیک اعلام کرد که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا پروازهایش در آسمان غرب فرات در سوریه را به حال تعلیق درآورده است.

بر اساس این گزارش؛ هواپیماهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در روزهای ۲۰ و ۲۱ ماه ژوئن جاری بر فراز اراضی سوریه در غرب رود فرات به پرواز درنیامده اند. هواپیماهای ائتلاف طی دو روز گذشته در پی هشدار روسیه از ورود به آسمان غرب فرات در سوریه خودداری کرده اند.

فرمانده نیروی هوایی بلژیک گفت: روس ها رادارها و موشکهای کاملا فعال و آماده دارند.

وزارت دفاع روسیه در ۱۹ ژوئن با صدور بیانیه ای پس از اینکه ائتلاف بین المللی آمریکایی یکی از جنگنده های سوریه را در منطقه الرصافه در حومه جنوبی الرقه هدف قرار داد ضمن توقف همکاری با آمریکا برای تامین سلامت هواپیماها در سوریه اعلام کرد که جنگنده های روس با هر شی پرنده در غرب رود فرات به عنوان یک هدف نگاه می کنند.