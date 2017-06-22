اختصاص ۲۳۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای دره شهر

شادمهر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح مجتمع آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب در روستاهای شهرستان دره شهر اختصاص یافته است.

وی گفت: مشکلات آبرسانی به ۲۲ روستای شهرستان دره شهر نیز به زودی حل می شود.

کاظم زاده با اشاره به ضرورت تکمیل طرح های عمرانی در شهرستان های حوزه جنوبی ایلام، گفت: تامین اعتبار در زمینه آبرسانی به روستاهای شهرستان های دهلران، آبدانان و دره شهر انجام شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مهمترین نیازهای شهرستان های حوزه جنوبی، ایجاد یک درآمد ثابت برای شهرداری های شهرهای آبدانان، دره شهر، بدره و دهلران است.

وی تصریح کرد: امسال ۲۰ میلیارد ریال برای توانمندسازی ۱۰ شهر حوزه جنوبی استان ایلام اختصاص یافته است.