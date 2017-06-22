روز قدس نماد ایستادگی مسلمانان در برابر تفکر ظلمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری با صدور بیانیهای ضمن اعلام حمایت خانواده بزرگ تبلیغات اسلامی استان سمنان از مردم مظلوم فلسطین، افزود: روز قدس نماد ایستادگی در برابر دنیای کفر به سرکردگی اسرائیل غاصب، آمریکا و همراهانش است و همانطور که امام خمینی(ره) نیز فرمودند فلسطین پاره تن مسلمانان محسوب میشود لیکن بدیهی است که فریاد انزجار هر مرد و زن آزادیخواه در دنیا بر سر کفار خراب شود.
وی تصریح کرد: امروز در شرایط حساس منطقهای و جهانی و در روزگاری که خونخواران برای سیطره ظلم و جور لجامگسیخته خود دست به هر جنایتی میزنند، روز قدس اهمیت فراوانی مییابد چراکه این گفتمان، نوعی راهبرد برای جهان اسلام و نمادی برای آزادیخواهان دنیا قلمداد میشود لیکن مردم فهیم و قدرشناس استان سمنان در کنار دیگر آزادیخواهان دنیا در روز قدس با حضور در راهپیمایی قطعاً جنایات علیه مسلمانان بهخصوص مردم فلسطین را محکوم خواهند کرد.
رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان سمنان، با تأکید بر اینکه قدس شریف متعلق به همه مسلمانان است که از همان دوران ۱۹۶۷تا امروز که در اشغال کامل به سر میبرد همواره دستخوش یهودیسازی قرارگرفته است، افزود: قدس قبلهگاه نخست مسلمانان، امروز زیر چکمههای استکبار قرار دارد که در کمال ناباوری و در سکوت سازمانها و کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند، شاهد جنایات علیه بشریت و مسلمانان است.
شکری خاطرنشان کرد: حضور در راهپیمایی روز قدس بهمثابه تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل(ره) که مبدع روز قدس در دنیا بودند، ولایتفقیه، اسلام ناب محمدی(ص)، آزادیخواهی، ظلمستیزی و استبداد گریزی است که مشتهای گرهکرده زنان و مردان روزهدار ایران اسلامی را بر سر اسرائیل قاصب فرود خواهد آورد اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن گرامیداشت این روز گرامی اعلام میدارد با تمام توان در راهپیمایی روز قدس حضور خواهد یافت.
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