اجرای کامل شبکه فاضلاب نایسر سنندج۱۶۰میلیارد ریال اعتبار نیازدارد

محمدحسین محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر طول شبکه فاضلاب موردنیاز در ناحیه نایسر سنندج را ۴۵ کیلومتر ذکرکرد و گفت: تاکنون ۱۷ کیلومتر شبکه و خط انتقال فاضلاب در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج با هدف خدمت رسانی شایسته تر به ساکنان این منطقه اجرا شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای کامل شبکه فاضلاب نایسر ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، عنوان کرد: علی رغم تمام تنگناها و مشکلات مالی، این شرکت نسبت به مشکلات موجود در نایسر حساسیت ویژه‌ای دارد از محل منابع داخلی پیوسته در حال مطالعات و اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب است که طی سال های گذشته ۱۷ کیلومتر شبکه و خط انتقال فاضلاب و ۲۵ کیلومتر شبکه و خط انتقال آب اجرا شده است.

وی عنوان کرد: تلاش شده با پیگیری تامین اعتبارات عمرانی، اجرای بخش‌های باقیمانده از عملیات ایجاد شبکه فاضلاب ادامه یابد.

وی اظهارداشت: در همین راستا دو قرارداد با مجموع ۴ کیلومتر عملیات اجرای شبکه فاضلاب به مبلغ ۶ میلیارد ریال منعقد شده تا در سال جاری انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان ادامه داد: البته ممنوعیت‌های قانونی هم برای خدمات رسانی به نواحی منفصل شهری وجود دارد، اما با این حال آبفا کردستان تلاش دارد در چهارچوب قانون، خدمات ممکن را به این مناطق ارائه دهد.

محمدی یکی از مشکلات این منطقه را وجود ۷۲ درصد پرت شبکه توزیع آب ذکر و بیان کرد:بخش عمده این مشکل ناشی از انشعابات غیرمجاز به تعداد ۱۰ هزار فقره است.

وی طول شبکه آب فعلی ناحیه منفصل شهری نایسر را ۲۵ کیلومتر ذکر کرد و گفت: ۳۵ کیلومتر دیگر عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب، ساخت ۶ هزار مترمکعب مخزن، ایستگاه پمپاژ و تملک در این محدوده با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال موردنیاز است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان یادآور شد: در حال حاضر ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری استان از آب شرب بهداشتی بهره مند هستند، ضمن آنکه ۹۱ درصد تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب و ۷۱ درصد نیز تحت پوشش خدمات تصفیه فاضلاب قرار دارند.

محمدی اضافه کرد: نسبت به میانگین کشور در جایگاه بالاتری قرار داریم و با توجه به مجموع این موارد، آبفا کردستان جزو شرکت‌های برتر کشور محسوب می‌شود.