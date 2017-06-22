ابهت شیشه ای اسرائیل با روز قدس شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تشکیل تبلیغات اسلامی با گرامیداشت روز جهانی قدس از آن بهعنوان ابتکار باعظمت از سوی حضرت امام راحل بیان کرد و گفت: این از استراتژیهای مهم حضرت امام بود که روز قدس را به مسئله جهانی تبدیل کند و اگر به فرمایش حضرت امام راحل عمل میشد، اکنون اثری از اسرائیل نبود.
حجتالاسلام شکریان یادآور شد: همچنین اگر کشورهای اسلامی با ما همراه بودند امروز دیگر اثری از اسرائیل نبود و با ابتکار حضرت امام راحل و نامگذاری روز جهانی قدس سبب شده تا این رژیم در مقاومت ۳۳ روزه حزبالله لبنان شکست خورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، بابیان اینکه ابهت شیشهای و پوشالی اسرائیل شکسته شده است گفت: اسرائیل و دشمنان میخواستند تا مسئله قدس فراموش شود اما به ابتکار حضرت امام راحل، مسئله قدس به مسئله جهانی تبدیل شد.
حجتالاسلام شکریان همچنین با تقدیر از اقدام موشکی سپاه در حمله به گروهک داعش تصریح کرد: همه شواهد نشان میدهد که طبق فرمایش مقام معظم رهبری، چند سال آینده اثری از اسرائیل نخواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خواستار مشارکت پرشور در راهپیمایی روز قدس شد و با گرامیداشت تشکیل نهاد سازمان تبلیغات اسلامی از سوی حضرت امام راحل برای تبیین اسلام ناب و معارف الهی و مقابله با توطئهها و تهاجم فرهنگی یادآور شد: سازمان تبلیغات اسلامی از حسنات انقلاب اسلامی است.
وی ساماندهی سازمانهای مردمنهاد مذهبی را ازجمله دستاوردهای تبلیغات اسلامی بیان کرد و گفت: این سازمانها باید انقلابی فکر کنند و مسجد و هیئت مذهبی باید در طراز انقلاب اسلامی باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با عنوان اینکه هیئتهای مذهبی باید اهداف انقلاب اسلامی را تبیین کنند اظهار داشت: هیچ دستگاهی ظرفیت تبلیغات اسلامی را ندارد و همه نهادهای وابسته به سازمان تبلیغات مانند مبلغان، هیئتهای مذهبی و بانوان فرهیخته و غیره صاحب تریبون هستند.
وی به بیش از ۸۰۰ هیئت مذهبی و چهار هزار مداح در استان اشاره کرد و گفت: تعبیر مقام معظم رهبری درباره آتش به اختیار همان بهرهگیری از ظرفیت مردمی است و هرکس در هرجایی که قرار دارد باید احساس مسئولیت و مطالبه گری کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران درباره سند ۲۰۳۰ نیز گفت: همه افراد جامعه باید درباره این سند نیز آتش به اختیار باشند و مطالبه گری کنند.
حجتالاسلام شکریان با اشاره به اینکه در ماه رمضان هیچ مسجدی نباید بدون روحانی باشد گفت: امسال شمار اعزام روحانیان به دو هزار و ۳۱۰ نفر رسیده است و درصد قابلتوجهی از روستاییان و مساجد استان تحت پوشش روحانی قرارگرفتهاند.
وی با عنوان اینکه مردم علیرغم مسائل فرهنگی و تهاجم به امور دینی توجه دارند گفت: شرکت مردم و جوانان در آیین اعتکاف امسال افزایشیافته است و افزایش شمار روحانیان مستقر به ۲۰۰ نفر از برنامههای سال جاری است.
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