به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور صبح پنج‌شنبه در حاشیه راه اندازی آزمایشی فاز سوم خط یک مترو اصفهان با اشاره به اینکه به طول انجامیدن بهره‌برداری از قطار شهری اصفهان در شان مردم اصفهان نبود، اظهار داشت: این در حالی است که در اصفهان آغاز عملیات اجرایی مترو زودتر از بسیاری از کلانشهرهایی آغاز شده که سال‌هاست از این پروژه بهره برداری کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در آغاز فعالیت دولت یازدهم و شورای چهارم عزم جدی برای بهره برداری از مترو شکل گرفت، ابراز داشت: با اولویت قرار دادن مترو در بودجه‌بندی شهرداری و همچنین تحقق بخشی از وعده‌های دولت در خصوص این پروژه خوشبختانه در حال حاضر بخش زیادی از این پروژه مورد بهره برداری قرار گرفته است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون هم اکنون ۱۲ کیلومتر از خط یک مترو بهره‌برداری شده است، تصریح کرد: بهره‌برداری از فاز سوم خط یک مترو اصفهان نیز با راه‌اندازی سه ایستگاه جدید تا کمتر از یک ماه آینده بهره برداری می‌شود.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی فاز سوم خط یک فاز چهارم این پروژه در دستور کار قرار می‌گیرد، افزود: این بخش از قطار شهری نیز از میدان آزادی تا ترمینال صفه در بازه زمانی چهار ماهه بهره‌برداری خواهد شد.

زرگرپور با تاکید بر اینکه بهره برداری از مترو طی دو سال گذشته بیانگر عزم جدی مسئولان در این بازه زمانی بوده است، ابراز داشت: این طرح شاخص اصفهان علی رغم همه محدودیت‌های مالی و تحریم‌هایی که وجود داشت با همت شهردار و شورای چهارم عملی شد.

عملیات بهره‌برداری از خط دو مترو در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد

وی با اشاره به اینکه خط دوم مترو اصفهان نیز پس از توافق با سازمان میراث فرهنگی در دست اقدام قرار گرفت، ابراز داشت: در حال حاضر اجرای این پروژه برای انتخاب پیمانکار در مرحله مناقصه قرار دارد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: بهره برداری از خط دوم مترو اصفهان تا پایان فعالیت شورای پنجم اجرایی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای خط سوم مترو اصفهان اضافه کرد: برای بهره‌برداری از این خط نیز با سرمایه‌گذاران در حال مذاکره هستیم و چنانچه مترو اولویت شورای پنجم نیز باشد این پروژه به بهره برداری می‌رسد.

زرگرپور با تاکید بر اینکه تمهیدات لازم برای عبور بی خطر مترو برای آثار تاریخی محدوده مرکزی شهر اندیشیده شده است، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که استانداردهای فنی و تاریخی در راه‌اندازی ایستگاه‌های مترو اصفهان نیز رعایت شده است و فضای ایستگاه‌ها با معماری اصفهان نیز همخوانی خوبی را دارد.