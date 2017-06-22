استانداردها در آموزش مدیریت بحران مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیمردان طالبی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری همدان با بیان اینکه در رابطه با مدیریت بحران اقدامات انجام نشده آنقدر زیاد است که هر قدر هم کار انجام شود باز هم کار انجام نشده وجود دارد، گفت: باید در بحث مدیریت بحران به استانداردهای مدنظر برسیم.
وی با تأکید بر اینکه در بحث مدیریت بحران نیازمند تلاش مضاعف هستیم، عنوان کرد: کار مانده بسیار است و نسبت به استانداردهای جهانی هنوز عقب هستیم.
طالبی با اشاره به اینکه جلسات مرتبط با مدیریت بحران باید بیش از پیش برگزار شود و همه ما نیازمند آموزشهای به روز هستیم، گفت: در این رابطه حتی متخصصترین افراد نیازمند علم مدیریت بحران هستند و به همین منظور باید ستاد مدیریت بحران شهرداری نیز آموزشها را حداقل به شکل بروشورهایی در اختیار افراد مرتبط با این ستاد قرار دهد.
وی در ادامه با اشاره به وظایف کارگروه تدفین به عنوان یکی از چهار کارگروه اصلی زیر مجموعه مدیریت بحران شهرداری همدان، عنوان کرد: از آنجا که کار این کارگروه پس از پایان بحران آغاز میشود باید با هماهنگیهای انجام شده پیش از بحران، شهرستانها و استانهای معین شناسایی و فعال شوند تا در مواقع لزوم اقدامات لازم و بههنگام انجام شود.
وی همچنین بر لزوم شکلگیری ساختار سامانه آی سی اس تأکید کرد و با بیان اینکه مدیریت بحران شهرداری باید مشکلات و مخاطرات تهدیدکننده شهر را پیش از وقوع بحران احصا کند، گفت: این مخاطرات باید پیش از بحران به مناطق چهارگانه شهرداری اعلام شود تا اقدامات لازم انجام گیرد.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگیهای درون سازمانی در شهرداری تأکید کرد و یادآور شد: در رابطه با هماهنگیهای برون سازمانی آماده اقدامات هستیم.
طالبی همچنین با اشاره به برتر شدن همدان در اجرای مانور زلزله و ایمنی در مدارس در بین ۲۳ استان کشور، عنوان کرد: این رتبه حاصل تلاش فعالان در ستاد مدیریت بحران شهرداری همدان و دیگر دستگاههای همکار نظیر هلال احمر و آموزش و پرورش بود.
مسئول کارگروه هشدار و اطلاعرسانی ستاد مدیریت بحران شهرداری همدان نیز با اشاره به برخی اقدامات انجام گرفته یا در حال انجام این کارگروه گفت: در این رابطه جلساتی به منظور آگاهسازی روحانیون در مساجد کوی فرهنگیان و شهرک شهید مدنی به عنوان دو مرکز بزرگ تجمعی در سطح شهر انجام شد.
رضا بیات ادامه داد: با توجه به رخداد واقعه ساختمان پلاسکو مردم در پذیرش آموزشها مستعدتر شدهاند ضمن اینکه در همین راستا جلساتی با حضور مسئولان پایگاههای مقاومت و اعضای جمعیت هلال احمر نیز برگزار شد.
وی از آموزش مدیران ساختمانها نیز خبر داد و گفت: نرمافزار ثبت وقایع حیاتی نیز در سطح شهر راهاندازی شده است.
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