افزایش تعطیلی ادارات سمنان موجب صرفه جویی۲.۳مگاواتی برق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی زاده در نشست صبح پنج شنبه مدیریت بحران استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن تاکید بر ضرورت صرفه جویی در فصل گرما به خصوص درباره دستگاه هایی که به مقوله برودت هوا مرتبط هستند، تاکید کرد: با تصویب اعلام تعطیلی پنجشنبه ها در ادارات استان سمنان و به دلیل از مدار خارج شدن دستگاه های سرمایشی، کامپیوتر، سرور ها و ... به یکباره شاهد صرفه جویی دو مگاواتی برق خواهیم بود.

وی افزود: ارزش ریالی این صرفه جویی بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود که این امر به صورت حداقل مصرف در نظر گرفته شده که می توان گفت در واقع این رقم بسیار بیشتر نیز خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق سمنان، با بیان اینکه ادارات استان امروز ۳۱مگاوات برق در روز مصرف می کنند، گفت: این میزان با تعطیلی پنج شنبه ها به ۲۸.۷۸خواهد رسید که کاهشی قریب به ۲.۳مگاواتی را به همراه خواهد داشت که در فصل گرما با وجود مصرف بسیار زیاد انرژی در سطح یک استان می تواند رقم قابل توجهی از صرفه جویی را شامل شود.

موسوی زاده با بیان اینکه این صرفه جویی حتی به تحقق شعار سال نیز کمک می کند، بیان کرد: یکی از بخش های مهم تحقق شعار سال، مقوله استفاده صحیح از داشته ها و صرفه جویی است که به نظر می رسد با تصویب این امر، به مقوله صرفه جویی که مورد تاکید دین اسلام نیز است، خواهیم رسید.

وی افزود: دستگاه های اجرایی ۹ درصد برق مصرفی استان را به خود اختصاص می دهند که حجم عظیمی از انرژی در طول سال خواهد شد که از این بین سیستم های گرمایشی، رایانه و دوربین مدار بسته و ... بیشترین حجم استفاده برق را دارند به طوری که ۴۰ درصد از تمام برق مصرفی ادارات در فصل تابستان صرف کولر می شود.

طبق مصوبه این نشست از این پس روزهای پنج شنبه در استان سمنان تعطیل اداری است.