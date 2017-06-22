مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در سیستان و بلوچستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان راهپیمایی روز جهانی قدس در بیش از ۵۰ نقطه استان برگزار می شود.

بر همین اساس، مسیرهای راهپیمایی گرامیداشت روز جهانی قدس در مراکز شهرستان ها و دیگر نقاط استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر اعلام شد؛

در شهر زاهدان مسیر راهپیمایی از میدان آزادی به سمت مصلی قدس بوده و مردم ساعت ۱۰ صبح روز جمعه در این حماسه حضور می‌یابند و خوشبختانه در سال‌های اخیر حضور مردم در راهپیمایی این روز هر سال پررنگ‌تر و گسترده‌تر از گذشته شده است.

زابل ساعت ۱۱ از میدان پیامبر اعظم (ص) تا مصلی المهدی (عج )

خاش ساعت ۹:۳۰ از چهارراه پلیس تا مسجد جامع

ایرانشهر ساعت ۸:۳۰ از مقابل فرمانداری تا میدان عاشورا

سراوان ساعت ۹ از مسجد جامع حضرت علی ابن ابیطالب(ع) تا مسجد جامع نور

چابهار ساعت ۱۱:۳۰ بلوار امام خمینی(ره) تا میدان شهدای تاسوعای حسینی(ع)

نیکشهر ساعت ۸:۳۰ ازحسینیه شهدا تا میدان بسیج

سرباز ساعت ۸ از ابتدای خیابان معلم تا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

کنارک ساعت ۸:۳۰ میدان بسیج تا خیابان ساحلی

دلگان ساعت ۱۳:۳۰ از مصلی الغدیر تا شهرداری

زهک ساعت ۹:۳۰ میدان قدس تا مصلی الغدیر

میرجاوه ساعت ۹:۳۰ میدان شهدا تا مزار شهدای گمنام

قصرقند ساعت ۹ از میدان فرمانداری تا میدان شهرداری

نیمروز ساعت ۱۱ میدان فرمانداری تا مصلی امام خامنه‌ای

هامون ساعت ۱۰:۳۰ ازمقابل مخابرات تا مسجد حضرت علی ابن ابیطالب(ع)

فنوج ساعت ۱۴ از مقابل مسجد جامع تا آموزش و پرورش

مهرستان ساعت ۱۴ مسجد جامع تا دادگستری

سیب و سوران ساعت ۱۴ از مسجد جامع تا میدان حضرت ولی عصر(عج)

هیرمند ساعت ۹ میدان میدان علی(ع) تا مزار شهدای گمنام

بنجار ساعت ۱۱:۳۰ بخشداری تا مسجد مسجد جامع

علی اکبر(ع) ۱۱ از میدان امام حسین(ع) تا مسجد جامع

نصرت آباد ساعت ۹ مسجد جامع تا بخشداری

کورین ساعت ۱۳ مسجد جامع تا میدان یادمان شهدای دولت

بزمان ۱۳:۳۰ مسجد جامع تا میدان عاشورا

قرقری ساعت ۸ مرکز بهداشت تا حسینیه سیدالشهدا(ع)

بمپور ساعت ۸ پارک خاتم تا پارک شهید فهمیده

نگور ساعت ۹ بخشداری تا میدان امام خمینی(ره)

نوک آباد ساعت ۹:۳۰ بخشداری تا مسجد جامع

پلان ساعت ۱۴ مسجد جامع تا میدان شهیدان دولت

زرآباد ساعت ۱۴ مسجد جامع تا بانک ملی

آهوران ساعت ۱۴ از مسجد جامع تا میدان سید الشهداء