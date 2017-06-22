به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدیمی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت:ترویج سبک زندگی قرآنی و اسلامی مهم‌ترین راه‌کار در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است که مقام معظم رهبری نیز بارها به این موضوع اشاره داشته‌اند.

محمد قدیمی با تاکید بر اینکه باید برای نهادینه کردن سبک زندگی قرآنی و اسلامیل در جامعه اسلامی همت مضاعف داشت، احیای سبک زندگی اسلامی را از ضرورت های جامعه اسلامی برشمرد و گفت: در این راستا جلسات متعددی در حوزه اجتماعی در شهرداری همدان پا شده و برنامه های مختلفی نیز در حال اجراست.

وی با بیان اینکه باید انگیزه واقعی برای جذب مردم به منظو انس بیشتربا قرآن را ایجاد کرد، گفت: تهیه و تدوین برنامه‌هایی که شهروندان و عموم مردم را به سمت سبک زندگی قرآنی گرایش دهد یک روند دقیق و کارشناسی نیاز دارد که این اقدام نیز با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه انجام شده است.

محمد قدیمی بابیان اینکه در این خصوص طرح ها، عبارت‌ها و پیام‌هایی جذاب توسط طرحان مطرح کشوری از محتوای آیات قرآن کریم در قالب طرح‌های مفهومی استخراج و با طراحی زیبا و گرافیک جذاب ارائه شده است، گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته این طرح ها در قالب تابلوها و مجموعه‌های قابل رویت درسطح معابرعمومی شهر همدان نصب شده و در معرض دید عموم مردم قرار گرفته است.

وی گفت: بااین اقدام مفاهیم و آیات قرآن در قالب تابلو و مجموعه‌های قابل رویت در سطح معابر عمومی، نصب و در معرض دید مردم قرار دارد.

وی همچنین یادآور شد: همزمان با راهپیمایی یوم الله روز قدس امسال، اولین پویش استانی سبک زندگی قرآنی و اسلامی همدان برگزار خواهد شد.

قدیمی عنوان کرد: غرفه ای ویژه در زمینه معرفی طرح های تبلیغانی این پویش فرهنگی در مقابل محوطه بانک ملی شعبه خیابان پاسداران شهر همدان راه اندازی خواهد شد.

قدیمی همچنین با بیان اینکه مردم به هر میزان با قرآن مانوس شوند، مشکلات اجتماعی و فردی آنان رفع خواهد شد و به هر میزانی که از آیات قرآن فاصله بگیرند، مشکلات و موانع بیشتری به سراغشان خواهد آمد، عنوان کرد: کتاب مقدسی به نام قرآن در اختیار ما قرار گرفته است که مردم نسبت به این کتاب آسمانی، دین، شریعت، عقایدی محکم، مستدل و حرمت‌گذار دارند لذا برگزاری این گونه برنامه ها زمینه فرهنگ‌سازی برای رشد و گسترش سبک زندگی قرآنی و اسلامی و فعالیت‌های قرآنی را در جامعه بیشتر می‌کند.

معاون شهردار همان درخصوص فعالیت های خانه های قرآنی در فرهنگسراهای شهر همدان نیز گفت: جلسات قرآن محفل تربیت فرزندان بالنده قرآنی است که این توفیق در مجموعه شهرداری همدان حاصل شده است.