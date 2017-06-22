نمایشگاه دائمی فرش لرستان تا هفته دولت احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز در جلسه کارگروه امور اقتصاد و تولید با اشاره به اینکه موانع سر راه صنعت فرش لرستان باید برداشته شود، اظهار داشت: یکی از ظرفیت های تولیدی در استان فرش است و نباید به راحتی از این ظرفیت بزرگ بگذریم.

وی با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم برای فرش لرستان برند سازی کنم، تصریح کرد: وقتی فرش ما در تبریز به فروش می رسد نشانه این است فرش ما توانمندی داشتن بازار فروش را دارد اما خوب نتوانستیم آن را معرفی کنیم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نقشه فرش لرستان که سال گذشته ثبت شده باید به عنوان یک نقشه راه در حوزه برند سازی و بازار سازی فرش در دستور کار قرار بگیرد، افزود: تا پایان تابستان امسال خوشه فرش لرستان باید تهیه و ارائه شود.

بازوند با اشاره به اینکه موزه فرش لرستان باید از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل میراث فرهنگی استان ایجاد شود، یادآور شد: وقتی برند سازی می کنیم باید جایی برای فروش فرش هم داشته باشیم.

وی با اشاره به قطع شدن پوشش بیمه ای بافندگان فرش استان گفت: باید کمیته ای از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه فرش، اداره کل تامین اجتماعی و استانداری لرستان ایجاد و و این موضوع را بررسی کند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نمایشگاه دائمی فرش استان نیز باید تا هفته دولت ایجاد شود، افزود: پرداخت تسهیلات یارانه ای فرش باید در دستور کار قرار بگیرد تا از محل ۶۰ میلیارد تومان کمک های فنی و اعتباری این موضوع را تامین کنیم.