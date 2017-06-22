بزرگترین شبکه زمین خواری در استان قزوین شناسایی و منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی به مناسبت هفته قوه قضاییه روز پنجشنبه با حضور در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان از شناسایی باند بزرگ زمین خواری در استان پرده برداشت.

حجت الاسلام صادقی بیان کرد:درحوزه زمین خواری اعتقاد راسخ داریم که باید با این پدیده شوم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کرد زیرا این تخلف مربوط به افراد ضعیف و کم درآمد نیست بلکه عموما یقه سفیدها در این فعالیت دیده می شوند.

وی گفت: با همین نگاه بسیار جدی هستیم تا اگر تخلفی از مسیر قانونی از سوی هر شخص و ارگانی صورت گرفت با آن برخورد کنیم و نگذاریم فساد ریشه بدواند و عده ای بیت المال را به یغما ببرند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر زمین خواری از سوی یک نهاد دولتی و تایید آن، پرونده بسیار مهمی از یک سال و نیم قبل در استان تشکیل و موضوع پیگیری شد.

وی گفت: با شناسایی یک شبکه مخوف و خطرناک که متاسفانه تعدادی از اعضاء آن از کارشناسان و کارمندان و مدیران میانی اداره راه و شهرسازی هستند مشخص شد این افراد از سال ۸۵ زمین های دولتی را با جعل سند به دلالان و افراد دیگر می فروختند و از این راه میلیاردها تومان کسب می کردند.

حجت الاسلام صادقی یادآورشد: تخلف این شبکه بسیار سنگین است و حدود ۷۰ قطعه زمین گران قیمت در مناطق مختلف استان از جمله پونک، ملاصدرا و نوروزیان در قزوین، شهرستان البرز و محمدیه با سندسازی به قیمت های بالا فروخته شده است.

۲۰۰ میلیارد تومان زمین خواری در شبکه دولتی

دادستان قزوین بیان کرد: تنها یک قطعه از این زمین ها بالغ بر ۵ میلیارد تومان ارزش دارد و در مجموع می توان ارزش این زمینها را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد.

وی اضافه کرد: این شبکه از ۱۰ سال گذشته فعال شده بود و به صورت حرفه ای اموال دولتی را جابجا می کرد و در بررسی پرونده هر مقدار که جلو می رفتیم ابعاد تازه ای از این فساد کشف می شد.

صادقی تصریح کرد: تاکنون ۲۰ نفر از کارمندان اداره راه و شهرسازی استان قزوین و دلالان در رابطه با این پرونده دستگیر شده اند و عده ای نیز در بازداشت موقت هستند که تعدادی از مسئولان میانی و تعدادی از دلالان حرفه ای هستند که در بازدداشت بسر می برند.

اموال مجرمان توقیف شد

وی اظهارداشت: در اولین گام همه اراضی و اموال توقیف شد واز تصرف بقیه ازراضی هم جلوگیری کردیم زیرابرخی اسناد چند بار معامله شده و امیدواریم با این حرکت گام ارزشمندی در صیانت از بیت المال برداشته شود.

صادقی در خصوص زمین های معروف به هفت سنگان هم گفت: شاید اولین کسی که در این موضوع ورود کرد دادستانی بود که موضوع پس از رسانه ای شدن به دستگاههای قضایی و شورای حفظ بیت المال و شورای عالی معماری وشهرسازی هم ارجاع شد و از طریق قانونی به نتیجه رسید.

هفت سنگان زمین خواری نیست

وی بیان کرد:این پرونده به عنوان زمین خواری تلقی نشد و می توان گفت بدون هیچ مسامحه ای و فقط از طریق قانونی ب آن رسیدگی و حکم صادر شد و اعلام شد که پرونده هفت سنگان زمین خواری نیست.

با زمین خواران برخورد می کنیم

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: در برخورد با متخلفان در هر لباس و مسندی که باشند جدی هستیم و بویژه در زمین خواری، رشوه خواری و سوء استفاده از بیت المال با کسی شوخی نداریم و مر قانون را اجرا می کنیم.