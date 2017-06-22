تمهیدات پلیس برای راهپیمایی روز قدس/ طرح تابستانه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری با اشاره به این که چند سالی است که حجم سفرهای تابستانی افزایش یافته، گفت: «پلیس راهنمایی و رانندگی با هماهنگی همه دستگاه های امدادی و خدماتی در قالب کمیته ویژه طرح ترافیک تابستان ٩٦، طرح ویژه ترافیک تابستان را از پنجشنبه آغاز می‌کند که این طرح تا پایان شهریور ادامه دارد. این به این معناست که همه دستگاه های امدادی و خدماتی نسبت به تقویت تیم‌هایشان و حضور گسترده‌تر در محورها نسبت به سایر فصول، اقدام کنند تا امنیت و رفاه حال مسافران فراهم شود.»

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در ادامه توضیح داد:«هدف مهمی که در این طرح داریم، پیشگیری از وقوع تصادفات در معابر و ارائه خدمات بهتر به هموطنان است. این طرح هم مثل طرح نوروز و زمستانه می تواند با همبستگی همه نیروها، باعث کاهش تصادفات و جانباختگان سفرها شود.»



سردار مهری با اشاره به این که هدف مهم دیگر این طرح این است که با اطلاع رسانی خوب، باعث تصمیم‌گیری‌های بجا و درست همه رانندگان در همه محورها شود، توضیح داد: «نکته مهم این است که امسال هم شروع طرح تابستانه با تعطیلات عید سعید فطر مقارن شده و این طرح در ١٠ روز ابتدای اجرای آن با حجم زیادی از تردد نسبت به باقی روزهای تابستان روبرو خواهد بود.»



اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی تا جمعه ۹ تیر در کشور

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به این که میانگین تردد ساعتی در ایام عید فطر سال گذشته بین ٣٥٠ تا ٣٦٠ بوده، گفت:« اما در بعضی محورها نرخ سفرها تقریبا ٩٧٠ بوده است. یعنی نسبت به ایام دیگر سال، ٣ برابر افزایش تردد را داریم. بنابراین توصیه ای که به هموطنان داریم این است که در سفرهای تعطیلات عیدسعید فطر، یک ویژگی مهم را باید مدنظر قرار دهند و آن این که در معابری مثل اماکن زیارتی که حجم سفر در آن افزایش پیدا می کند و همچنین معابر شمالی که جاده های کوهستانی را در برمی گیرد، صبر و حوصله بیشتری در رانندگی به خرج دهند.»



او در ادامه توضیح داد: «غیر از قزوین- رشت که جاده آن برای تردد مناسب‌تر است، سایر محورهای شمالی ما مثل کندوان، هراز و فیروزکوه، کوهستانی هستند و عرض‌شان کم است، همچنین تقاضای سفر در آنها بیشتر است.»



سردار مهری با عنوان کردن این موضوع که اگر دوشنبه عید اعلام شود، سه‌شنبه تعطیل و بعد از آن هم بین التعطیلین را خواهیم داشت، گفت:«پلیس پیش‌بینی کرده است که از پنجشنبه سفرها آغاز شود لذا پلیس از تاریخ پنجشنبه اول تیر تا تاریخ جمعه ٩ تیر، طرح‌های ترافیکی ویژه‌ای را پیش بینی کرده است. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد هم در بعضی از مسیرها پیش‌بینی شده است.»



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی افزود: «توصیه قابل توجه در این سفرها، صبر و حوصله در رانندگی است. هر مسافر و راننده ای که برنامه ریزی کرده در این ایام در جاده ها تردد داشته باشد، باید وقت نزدیک به ٣ برابر بیشتر از سایر زمان عای سال را پیش بینی کند. مثلا اگر یک مسیر را در شرایط عادی، ظرف ٣ ساعت طی کرده اید، در این ایام دو تا سه برابر این زمان باید حوصله به خرج دهید تا این سفر انجام شود.»



او در ادامه توضیح داد: «علت اصلی هم این است که در سال های گذشته، تعداد خودروها فوق العاده افزایش پیدا کرده است. مثلا ما در سال ٨٤ حدود ٧ میلیون و ٥٠٠ هزار خودرو داشتیم. اما در حال حاضر نزدیک به ١٩.٥ میلیون خودرو و ١١.٥ میلیون موتورسیکلت توسط پلیس شماره‌گذاری شده است. به طور مثال در سال ٨٤ حدود ٣ تا ٤ میلیون دستگاه موتورسیکلت داشتیم اما این تعداد در حال حاضر چند برابر شده است.»



سردار مهری در ادامه گفت: «با همه این تفاسیر، خوشبختانه فرهنگ رانندگی نسبت به سال های گذشته خیلی بیشتر رعایت می‌شود. ما در سال ٨٤، حدود ٢٧ هزار و ٧٠٠ نفر از هموطنان را در جاده‌ها از دست دادیم اما در پایان سال ٩٥ این تعداد به حدود ١٦ هزار نفر در سال رسید.»



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با ذکر این نکته که، به رانندگان توصیه می شود به تمام علائم و تابلوها و خط کشی ها توجه کنند، توضیح داد:«توصیه دیگر این است که برای یک 'سفر ایمن' برنامه ریزی کنند. اما سفر ایمن به چه معناست؟ راننده باید مبدا و مقصد سفر خود را تعریف کند. در طول سفر حتما مطابق آن برنامه ای که پیش بینی کرده، حرکت کند. مثلا مشخص کند کجا غذایش را صرف می کند و کجا استراحت کند. توصیه پلیس این است که در ازای هر دو ساعت رانندگی، ١٥ دقیقه استراحت شود.»



پلیس به صورت نامحسوس و به عنوان مسافر، رفتار رانندگان اتوبوس را رصد می‌کند

سردار مهری همچنین درباره برخورد با تخلفات ناوگان عمومی گفت:«پلیس در طرح تابستانه همچنین با تخلفات ناوگان حمل و نقل عمومی، برخورد جدی خواهد داشت. همکاران پلیس حتی به صورت نامحسوس در داخل وسایل حمل و نقل عمومی به عنوان مسافر حضور خواهند داشت و رفتار رانندگان را رصد می کنند.»



سامانه سپهتن به کمک پلیس برای کنترل اتوبوس‌ها آمده است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به این که پلیس با همکاری سازمان راهداری، سامانه ای را برای اتوبوس ها در سال ۹۵، اجرایی و عملیاتی کرده و این سامانه به «سپهتن» معروف است، توضیح داد: «یعنی سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان. این سامانه هوشمند، رفتار راننده را به صورت آنلاین به مقر پلیس اطلاع رسانی می کند. رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی نباید هنگام رانندگی بخورند بیاشامند، با تلفن همراه صحبت کنند یا جای خود را با راننده دیگر عوض کنند. همچنین راننده ناوگان نباید بیشتر از ۹ ساعت مداوم رانندگی کند. همه این رفتارها به وسیله سامانه هوشمند و توسط پاسگاه های پلیس راه رصد می شود.»



او افزود: «نکته مثبت این سامانه این است که دیگر نیازی نیست رانندگان جلوی پاسگاه های پلیس راه متوقف شوند و ثبت ساعت کنند. بلکه این سامانه کل اطلاعات راننده را روی مانیتور به افسر می دهد و اگر راننده تخلفی نداشت به حرکت خود ادامه می دهد.»



مسافران خودرها در سفرهای تابستانی حتما کمربند عقب را ببندند

سردار مهری با بیان این که توصیه مهم دیگر پلیس هم وطنان عازم سفر، بستن کمربند ایمنی است، گفت: «خوشبختانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین جلو جا افتاده است. اگر این موضوع برای سرنشینان عقب هم فرهنگسازی شود، کمک شایانی به کاهش تعداد تلفات در جاده ها خواهد شد. چرا که علت فوت حدود ۶۰ درصد از سرنشینان خودروها، ضربه به سر است و بستن کمربند ایمنی کمک مهمی به برخورد نکردن سر به بدنه خودرو می کند.»



او در این باره به نکته مهم دیگری هم اشاره کرد:«در کشور ما استفاده از صندلی کودک، قانونی نشده اما توصیه می کنیم رانندگان حتما از صندلی کودک برای سرنشینان خردسال استفاده کنند. حدود ۷ درصد جان باختگان تصادفات در طول سال، کودکان هستند.»



با این شماره و سایت در ارتباط باشید

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در پایان ضمن آرزوی سفری خوش و ایمن در طول تعطیلات تابستان برای هموطنان، گفت: «هموطنان می توانند با تماس با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ و همچنین از طریق سایت اینترنتیwww.rahvar120.ir و سایر سامانه‌های ارتباطی پلیس راهور می‌توانند از آخرین وضعیت جاده ها مطلع شوند و با تماس با شماره ۱۲۰ می‌توانند با همکاران پلیس راهور ارتباط داشته باشند.»



به گفته سردار مهری همچنین مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی در صورت مشاهده تخلف رانندگان این ناوگان از طریق سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰ مشکل را گزارش کنند تا پلیس راهور در طول مسیر به شکایت رسیدگی و با راننده متخلف برخورد کند.