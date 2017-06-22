روز قدس، روز انتفاضه ملت های ستمدیده علیه طرح های صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ضمن دعوت از آحاد مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس تأکید کرد: روز قدس فقط اختصاص به قدس ندارد، بلکه روز مقابله مستضعفان با مستکبران و روز انتفاضه ملت های ستمدیده علیه طرحهای صهیونیستی- آمریکایی و کشورهای مرتجع عربی است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الأَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیهُ مِنْ آیاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ (الإسراء/ 1)

از زمانی که امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان(هفتم آگوست سال 1989) را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کرد، سر تا سر امت اسلامی در این روز مشخص گرد هم می آیند؛ روزی که مسلمانان به روشنی موضع خود را در برابر قدس شریف به عنوان قبله مقاومت و رمز جهاد امت و مسأله فلسطین، به عنوان مسأله اول مسلمانان اعلام می کنند.

روز قدس فقط اختصاص به قدس ندارد، بلکه روز مقابله مستضعفان با مستکبران و روز انتفاضه ملت های ستمدیده علیه طرحهای صهیونیستی- آمریکایی و کشورهای مرتجع عربی است.

ندای امام خمینی(قدس سره الشریف) ندایی جاویدان است که پژواک آن پیوسته عزم و اراده را در بند بند وجود ملتهای مستعضعف جهان بیدار می کند و آنها را در برابر دروازه آزادی از سلطه ظالمان مستکبر و ظلم و ستم صهیونیستهای جنایتکار و حامیان آنها از استعمارگران غرب و در رأسشان آمریکای متکبر قرار می دهد.

جنگ افروزی در جای جای کشورهای عربی و اسلامی چیزی نیست جز واکنشی علیه بیداری اسلامی که امام خمینی(رحمة الله علیه) آن را پایه گذاری کرد و جانشین برحق و پیرو ایشان، حضرت آیت لله العظمی امام سید علی خامنه ای(دام ظله العالی) در تلاطم جنگ و درگیری های فرقه ای، آن را رهبری کرد، این بیداری مبارک، تخت پادشاهان و حاکمان ظالم منطقه را به لرزه درآورد و محاسبات صهیونیستها و حامیان آمریکایی آنها را به هم زد.

وجه مشترک بین ملتهای منطقه ما این است که آنها ملتی زنده و بیدار هستند و زانوزدن و تسلیم شدن در برابر صهیونیستهای جنایتکار و اربابان مستکبر آنها را مردود می دانند؛ همچنان که حل قضیه فلسطین از طریق مذاکرات تحقیر آمیز به رهبری آمریکا و همیاری رژیمهای مرتجع عربی را نمی پذیرند و اینها همه در حمایت از مردم مجاهد فلسطین است که با صلابت و شجاعت تمام، برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین و قطع ایادی استعمارگران خارجی گام بر می دارند.

مجمع تقریب مذاهب اسلامی، در لبیک به ندای دین و وجدان که امام راحل بزرگوار آن را سردادند و در پیروی از حضرت آیت الله خامنه ای(حفظه الله) ولی امر مسلمین، فرزندان امت بزرگ اسلامی را دعوت به مشارکت فعال در راهپیمایی ها و مراسم روز قدس و زنده نگه داشتن این روز در سراسر کشورهای جهان اسلام می کند، تا فریاد آنها سیلی محکمی بر صورت صهیونیستهای متجاوز و حاکمان جدید و متفرعین آمریکا باشد که تمییزی بین نیروها و جنبشهای اسلامی آزادی بخش و جریانهای تکفیری جنایتکار قائل نیستند و همه را در یک سبد واحد قرار می دهند، همچنین عامل برافروختن جنگ جدید اسرائیل علیه غزه قهرمان، برای از میان برداشتن جنبش حماس و جهاد اسلامی و دیگر جنبشهای آزادی بخش فلسطین، و جنگ دیگری علیه لبنان برای از بین بردن مقاومت اسلامی بویژه حزب الله مقاوم و دبیر کل مؤمن و شجاع آن جناب سید حسن نصر الله(حفظه الله) و همچنین اعلان جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نقش مهم و مواضع ثابت آن در حمایت از محور مقاومت و مقابله با گسترش تفکر تکفیری تروریستی و مبارزه با انواع تروریسم، است.

برادران و خواهران

تلاشهای محور شرارت به رهبری آمریکا(که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) شیطان بزرگ است) و نیز رژیم صهیونیستی برای برانگیختن آتش فتنه مذهبی بین شیعه و اهل سنت، اگر خدایی ناکرده موفق شود و برخی از گمراهان امت دنباله رو آن شوند، خطرش برای آینده امت بسیار بیشتر از حد تصور است و همین امر همه ما را فرا می خواند تا در برابر نتایج کنفرانس ریاض برای شعله ور کردن آتش فتنه های مذهبی هوشیار و محتاط باشیم؛ همه می دانیم که عربستان سعودی، شمار زیادی از سران کشورهای عربی و اسلامی را برای دیدار با "دونالد ترامپ" رئیس جمهور تندرو آمریکا، گردآورد تا وی به هرکدام از آنان وظیفه ای بسپارد و ارمغان آمریکا را در ظلم به فرزندان ومردم آنها هدیه کند؛ و آمریکا در قبال این اقدام مبالغ هنگفتی از اموال مردم مظلوم در سرزمین حجاز را دریافت کرد، و سرانجام این دیدار شوم نتایج زیرا به دنبال داشت متصور هستیم:

- گسترش عملیات ترویستی در مناطق مختلف جهان اسلام

- بمباران نیروهای بسیج مردمی موسوم به «حشد الشعبی» که برای آزاد ساختن شهر موصل از تروریستهای جنایتکار در حرکت بودند توسط جنگده های آمریکایی .

- شروع عملیات انفجاری در منطقه قطیف

- تشدید حملات به مردم غیر مسلح یمن و سکوت سازمانهای بشر دوستانه در برابر شیوع بیماری وبا در آن کشور

- محاصره ظالمانه منزل حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم در بحرین و انحلال احزاب و جماعتهای شیعی

- هدف قرار دادن محور مقاومت در ایران، لبنان، سوریه، یمن و عراق

- و در نهایت، مجازات قطر به سبب عدم التزام به مصوبات کنفرانس ریاض

این اعمال جنایتکارانه و بسیاری از تحرکات صورت گرفته دیگر، نمی تواند محور مقاومت را مختل سازد و مقابله ما با دشمنان امت با وجود قدرت نظامی و حمایتهای مالی صورت گرفته از قبل آنان، به یاری خداوند متعال از صلابت وشدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اعلام حمایت کامل خود از ملتهای ستمدیده عربی و اسلامی و به ویژه مردم مجاهد فلسطین، جنایتهای صهیونیستهای ظالم و حامیان این غده سرطانی از مستکبرین و کشورهای مرتجع عربی را محکوم کرده و از سازمانهای بین المللی، حقوق بشر، سازمان همکاری اسلامی و همه علما، و خطبا، پژوهشگران و نخبگان با وجدان بیدار می خواهد تا در دفاع از حق و پیروزی مظلوم، مسؤولیت خود را در حسابرسی از صهیونیستیهای جنایتکار و اربابان آنها بر عهده بگیرند وبا اتخاذ تدابیر لازم رژیم صهیونیستی را از تلاشهای بی وقفه خود برای یهودی سازی قدس و مسجد الاقصی و از بین بردن آثار اسلامی و هویت تاریخی فلسطین در پرتو سکوت بین المللی و برخی کشورهای عربی اسلامی دست بردارد و همچنین برای آزادی اسرای بی گناه و اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد مسأله فلسطین، از جمله بازگشت آوارگان به سرزمین خود تلاش کنند.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برادران مجاهد گروههای مختلف فلسطینی را به تلاش برای توحید صفوفشان و اتخاذ موضع واحد در مسائل سرنوشت ساز فرا می خواند.

و در پایان از کشورهای عربی و اسلامی خواستار است که در هماهنگی با مواضع ملتهایشان که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را پذیرا نیستند، تمامی روابط خود را با این رژیم جنایتکار قطع و کالاهای اسرائیلی را تحریم کنند.

مجمع تقریب مذاهب اسلامی در این ماه با فضیلت از خداوند مسألت دارد که شهدای ما و تمامی شهدای مقاومت و انتفاضه فلسطین را مشمول رحمت واسعه خود قرارداده و به مردم فلسطین پیروزی با عزت عنایت فرماید و با آزادی مسجد الاقصی و تمامی سرزمین فلسطین از نهر تا بحر، بر مردم فلسطین و تمامی مسلمانان منت نهد و به تلاشهای کلیه علمای مجاهد و خیرخواه در تحکیم مبانی صلح و عدالت و اشاعه فرهنگ تقریب و اعتدال و از بین بردن پدیدة افراطگرایی و تکفیر (که هویت مسلمانان را خدشه دار و به وحدت آنان لطمه می زند) برکت عنایت فرماید . « إنه سمیع مجیب»

وَلَینصُرَنَّ اللَّهُ مَن ینصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِی عَزِیزٌ (الحج/ 40)