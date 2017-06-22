برگزاری نشست اتحادیه اروپا در سایه بحران امنیتی و برگزیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس که به تازگی طعم شکست نسبی در انتخابات پارلمانی را چشیده و به تشکیل دولت اقلیت راضی شده است، امروز پنجشنبه عازم بروکسل- مقر اتحادیه اروپا- می شود تا علیرغم همه ناملایمتی ها، توانایی خود را در پیشبرد مذاکرات برگزیت به رهبران این بلوک اقتصادی-سیاسی اثبات کند.

اگرچه برگزیت موضوع اصلی نشست ۲ روزه بروکسل است، سایه بحران امنیتی ناشی از انفجاری که دیروز چهارشنبه در ایستگاه مرکزی قطار این شهر اتفاق افتاد، بر سر حاضرین سنگینی می کند.

از طرفی، این نخستین حضور «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری ۳۹ ساله فرانسه در نشست رهبران اتحادیه اروپا است که انتظار می رود حداقل در زمینه اعتماد سازی روح تازه ای به کالبد این نهاد بدمد.

در هر صورت نخست وزیر انگلستان قرار است در حین صرف شام، به شفاف سازی پاره ای از ابهامات در خصوص برگزیت بپردازد حال آنکه یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه در این میان، سرنوشت اروپایی هایی است که در حال حاضر ساکن انگلستان هستند اما برگزیت آنها را در دو راهی انتخاب بین شهروند اروپا یا بریتانیا بودن، قرار می دهد.

به هر حال بعد از شوکی که سال گذشته مردم انگلستان با رای خود برای خروج از اتحادیه اروپا به سران قاره سبز وارد کردند؛ رای آنها در انتخابات پارلمانی امسال هم که به ضرر حزب حاکم محافظه کار تمام شد، ابهامات در خصوص مذاکرات برگزیت را که از دوشنبه گذشته آغاز شد، چند برابر کرده است.