۲ مسیر جدید پروازی در فرودگاه ایلام راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی متانت گفت: با استفاده از جدیدترین هواپیماهای خریداری شده ایران ایر(ای.تی.آر)،در آینده نزدیک در دو مسیر جدید و پرتقاضا پرواز خواهیم داشت.

وی از مکاتبه با تهران برای برقراری پروازهای جدید با ای. تی. آرها خبر داد و گفت: فرودگاه ایلام برای افتتاح دو مسیر جدید تهران - ایلام و همچنین ایلام- اصفهان منتظر حضور ناوگان جدید هما در این فرودگاه است.

متانت اظهار داشت: در حال حاضر فرودگاه ایلام در طول هفته در مسیر تهران- ایلام روزی سه پرواز دارد و با توجه به نیاز استان برقراری پرواز دوباره در مسیر تهران- ایلام در برنامه اصلی فرودگاه است.

مدیر فرودگاه ایلام ادامه داد: تاکنون در مسیر ایلام- اصفهان هیچ پروازی نداشته‌ایم و در صورت ورود ای. تی. آرها به ایلام حتما این مسیر جدید افتتاح خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن عید فطر و افزایش تقاضا برای سفرهای زیارتی در خصوص آخرین وضعیت پرواز عتبات عالیات در فرودگاه ایلام، گفت: بیشتر هواپیمایی پویا پروازها در مسیر نجف را از این فرودگاه انجام می داد که به دلیل خرید هواپیماهای جدید در حال اخذ مجوز برای هواپیماهای خود است و به محض حل مشکل ناوگانی این شرکت پروازها مجددا از سر گرفته می‌شود.