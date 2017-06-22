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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

۶ واژگونی در جاده های ایلام طی روز گذشته

۶ واژگونی در جاده های ایلام طی روز گذشته

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: روز گذشته شش فقره واژگونی خودرو در جاده‌های استان رخ داد که باعث مجروح شدن شش نفر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده امروز در گفتگو با رسانه ها در این باره اظهار داشت: در این حوادث رانندگی پنج دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه موتورسیکلت به علت تخطی از سرعت مطمئنه از جاده منحرف و واژگون شدند.

وی ادامه داد: چهار مورد از این حوادث در جاده های حوزه شهرستان سیروان یک مورد در جاده شهرستان دره‌شهر و یک مورد نیز در روستای مهدی آباد شهرستان ایلام رخ داده است.
 

رئیس پلیس راه ایلام در پایان اظهار داشت: با توجه به وضعیت خاص جاده‌های استان که اغلب به صورت کوهستانی و پر پیچ و خم است، رعایت سرعت مطمئنه در تمام مراحل رانندگی لازم می باشد، چرا که مهمترین عامل پیدا و پنهان در وقوع تصادفات به ویژه در استان ایلام به سرعت غیر مطمئنه بر می گردد.

کد مطلب 4011904

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