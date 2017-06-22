۶ واژگونی در جاده های ایلام طی روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده امروز در گفتگو با رسانه ها در این باره اظهار داشت: در این حوادث رانندگی پنج دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه موتورسیکلت به علت تخطی از سرعت مطمئنه از جاده منحرف و واژگون شدند.

وی ادامه داد: چهار مورد از این حوادث در جاده های حوزه شهرستان سیروان یک مورد در جاده شهرستان دره‌شهر و یک مورد نیز در روستای مهدی آباد شهرستان ایلام رخ داده است.



رئیس پلیس راه ایلام در پایان اظهار داشت: با توجه به وضعیت خاص جاده‌های استان که اغلب به صورت کوهستانی و پر پیچ و خم است، رعایت سرعت مطمئنه در تمام مراحل رانندگی لازم می باشد، چرا که مهمترین عامل پیدا و پنهان در وقوع تصادفات به ویژه در استان ایلام به سرعت غیر مطمئنه بر می گردد.