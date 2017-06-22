حجم صادرات ایران به قطر تا یک میلیارد دلار قابل افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی شامگاه چهارشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لرستان با اشاره به تنش سیاسی قطر با همسایگان عرب خود، اظهار داشت: به واسطهی تحریم این کشورها، قطر در خصوص طیفی از محصولات وارداتی از کشورهای مذکور در مضیقه قرار گرفته که این وضعیت برای کشورهایی چون ترکیه و ایران یک فرصت قلمداد میشود.
وی با بیان اینکه میزان واردات قطر از کشورهای ۱۴ گانهای که تحریمش کردهاند، ۵ میلیارد دلار بوده است، گفت: عمدهی این میزان واردات از سه کشور عربستان، امارات و مصر صورت میگرفته است.
نایبرئیس اتاق ایران افزود: بعد از تنش سیاسی اخیر، کشورهای دیگری هم به این بازار هجوم آوردهاند که البته دو کشور ترکیه و ایران با توجه به موقعیت و جایگاهی که در منطقه دارند، توانایی جذب بخشی از این بازار را دارند.
سلاحورزی به تجارت ۱۰۰ میلیون دلاری ایران و قطر اشاره کرد و گفت: این رقم میتواند به یک میلیارد دلار هم برسد.
وی بیان داشت: ما در اتاق بازرگانی در راستای بررسی امکان افزایش سهم ایران و البته لرستان از بازار قطر جلساتی برگزار کردیم که امیدوارم با هماندیشی و برطرف کردن موانع و مشکلات پیش رو، جای پای فعالان اقتصادی لرستان را در قطر فراهم کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به این که جایگاه سهولت کسب و کار در قطر جایگاه نسبتا مناسبی است، عنوان داشت: در بحث مالکیت نیز قوانین این کشور ۴۹ درصد مالکیت خارجی است که البته در مواردی تا ۱۰۰ درصد مالکیت خارجی هم امکان پذیر است.
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