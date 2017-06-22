به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نیکداد پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۵۰ درصد از شبکه های فاضلاب در استان همدان اجرایی شده است، گفت: جمع آوری فاضلاب از سال ۷۱ بر عهده شرکت آب و فاضلاب گذاشته شده است.

وی ادامه داد: با دریافت اعتبارات بیشتر، شبکه ها تکمیل و فاضلاب از طریق شبکه مدرن به تصفیه خانه منتقل خواهد شد.

نیکداد با بیان اینکه سه یا چهار تخلف در جمع آوری فاضلاب از سوی مزارع سبزی کاری صورت گرفت، عنوان کرد: برخوردهایی با متخلفین در سال قبل انجام شد و پس از آن بازرسی توسط شرکت آب و فاضلاب صورت می گیرد.

نیکداد با بیان اینکه استفاده از فاضلاب رودخانه در این مزارع تحت مدیریت شرکت آب و فاضلاب نیست، گفت: ظرفیت تولید نیروگاه پیش از انتقال پساب به ۳۰ درصد رسیده بود اما سال قبل به تولید حداکثری رسید.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان به کیفیت پساب انتقالی به نیروگاه اشاره و عنوان کرد: آب در نیروگاه در سه بخش صنعتی، آب مقطرگیری و بهداشتی است که در بخش بهداشتی باید از منابع آب زیرزمینی استفاده شود اما در بخش آب مقطر باید تجهیزاتی نصب شود تا بتوان از پساب استفاده کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۸۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح منتقل می شود و به محض اطلاع نیروگاه در صورت عدم کیفیت، پساب منتقل نخواهد شد که در طول سال شاید در یک یا دو نوبت چندساعته اتفاق بیفتد.

نیکداد با بیان اینکه خروجی فاضلاب بیمارستان ها در استان کنترل می شود، عنوان کرد: تصفیه خانه بیمارستان ها در مدار بهره‌برداری قرار دارد و نواقص در حال رفع است.

وی با بیان اینکه در مواردی شکستگی خطوط انتقال باعث قطعی ناگهانی آب و بدون اطلاع رسانی می شود، گفت: در برخی موارد فشار شبکه در ساعات شب کاهش می یابد و در مواردی به شکستگی خطوط می انجامد.

وی تأکید کرد: قطعی آب برنامه ریزی شده به علت تعمیرات به طور قطع اطلاع رسانی می شود.

نیکداد با بیان اینکه ۲۸ میلیون متر مکعب ظرفیت بازچرخانی آب در همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، کبودرآهنگ، اسدآباد، رزن و سرکان است، یادآور شد: دو آزمایشگاه در شهرستان‌های همدان و ملایر به عنوان آزمایشگاه های مادر فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: دو سامانه گندزدایی در شهر همدان در حال بهره برداری است و در برخی شهرها نیز از نمک طعام برای گندزدایی به جای آب کلر استفاده می شود.