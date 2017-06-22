به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد شامگاه چهارشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لرستان با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی این است که اقتصاد در دست سیاسیون است، اظهار داشت: باید اقتصاد را از سیاست جدا کنیم و خوشبختانه در حال حاضر نظام و دولت به این سمت می‌روند.

وی گفت: متاسفانه امروز بازار لرستان در تصرف کالاهای سایر استان‌هاست و وقتی نتوانسته‌ایم بازار خودمان را داشته باشیم، نمی‌توانیم به فکر تصرف بازارهای خارجی باشیم.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: پای صحبت تولیدکنندگان استان که می‌نشینیم متوجه می‌شویم که عمده‌ترین مشکل آن‌ها نبود بازار فروش کالاها و محصولات‌شان است؛ این در حالی است که بازار استان در تصرف کالاها و محصولات سایر استان‌های کشور است.

ملکشاهی‌راد تصریح کرد: امروز موانع و مشکلات زیادی بر سر راه تولید کشور وجود دارد که این مساله باعث شده تولید توام با ریسک بالایی صورت بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رقابتی که در حوزه‌ سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بین استان‌های مختلف کشور وجود دارد، بیان داشت: استان‌هایی که از نظر زیرساخت در وضعیت بهتری قرار دارند، از ما جلوتر هستند و ما هم باید روی مسائل اساسی این حوزه تمرکز کنیم.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید یک تیم اقتصادی متخصص از بخش دولتی و خصوصی تشکیل شود و یک بار برای همیشه برنامه‌ای اقتصادی برای توسعه‌ی استان تدوین نمایند.