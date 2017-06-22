۹.۵ میلیارد تومان برای جلوگیری از صدمه به بناهای چهارباغ هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شعرباف صبح پنجشنبه در آئین آغاز به کار آزمایشی فاز سوم خط یک مترو اصفهان با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین دلایل تاخیر در بهره برداری از مترو اصفهان مشکلات و ناهماهنگی‌های صورت گرفته با میراث فرهنگی بود، اظهار داشت: خوشبختانه در سال‌های اخیر به دلیل تعامل خوب شهرداری و میراث فرهنگی مشکلات این بخش مرتفع و شاهد بهره برداری مترو بودیم.

وی با بیان اینکه عمده مشکل مترو و میراث فرهنگی در حوزه مسیر این پروژه بود، اضافه کرد: پس از بررسی‌های چندین ساله کارشناسان یونسکو و ایکوموس در سی و هفتمین اجلاس یونسکو، در تاریخ ششم تیر ۱۳۹۲ این طرح مورد تائید قرار گرفت.

مشاور عالی شهردار اصفهان با اشاره به اینکه بر اساس تائیدیه سازمان میراث فرهنگی در مسیر چهارباغ عباسی از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب مترو هیچ خسارتی را به بناهای تاریخی وارد نمی‌کند، اضافه کرد: از این رو عبور مترو از این خیابان بلامانع است.

وی با اشاره به اینکه سازمان قطار شهری برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب به بناهای تاریخی در اثر عبور مترو اقدامات زیادی انجام داده است، افزود: طی سه سال گذشته در این خصوص بیش از ۹.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

شعرباف همچنین از انجام اولین و بزرگ‌ترین عملیات مانیتورینگ بر روی بناهای تاریخی محدوده چهارباغ عباسی به دنبال عبور مترو از این خیابان خبر داد و تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه ارتعاش طی دوره بهره‌برداری بلندمدت نیز این اقدام در حال طراحی و اجرا است.