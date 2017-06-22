کشف ۱۶۰ میلیون ریال کالای قاچاق در کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، محمدعلی محمدی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان اقدام به ایجاد تور ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی کردند.

وی افزود: ماموران به ۳ دستگاه خودرو مشکوک به حمل کالای قاچاق، مظنون و خودروها را متوقف کردند.

محمدی بیان کرد: در بازرسی از این خودرو ها تعداد ۴دستگاه کولرگازی قاچاق و ۴ دستگاه تلوزیون LED به ارزش بیش از ۱۶۰میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا به صورت مستمر در دستور کار انتظامی شهرستان قرار دارد، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل، خودورها توقیف و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.