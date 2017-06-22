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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ عنوان کرد:

کشف ۱۶۰ میلیون ریال کالای قاچاق در کبودراهنگ

کشف ۱۶۰ میلیون ریال کالای قاچاق در کبودراهنگ

کبودراهنگ - فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ از کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از ۱۶۰میلیون ریال دراین شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، محمدعلی محمدی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان اقدام به ایجاد تور ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی کردند.

وی افزود: ماموران به ۳ دستگاه خودرو مشکوک به حمل کالای قاچاق، مظنون و خودروها را متوقف کردند.

محمدی بیان کرد: در بازرسی از این خودرو ها تعداد ۴دستگاه کولرگازی قاچاق و ۴ دستگاه تلوزیون LED به ارزش بیش از ۱۶۰میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا به صورت مستمر در دستور کار انتظامی شهرستان قرار دارد، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل، خودورها توقیف و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 4011930

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