آمادگی کامل پلیس همدان برای تامین امنیت راهپیمایی روز جهانی قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب پیش از ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: پلیس استان همدان با برنامه ریزی انتظامی، امنیتی و ترافیکی تمهیدات لازم را در راستای نظم بخشی و تامین امنیت مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس و عید سعید فطر پیش بینی کرده است.

وی افزود: با توجه به تجربه سال های گذشته، استان همدان به لحاظ دارا بودن شرایط آب و هوایی و جاذبه های گردشگری مورد توجه مسافران و هموطنان از سراسر کشور قرار دارد و به عنوان مقصد و معبر در ایام تعطیلات از حجم بالای ترافیک در جاده و معابر درون شهری برخوردار است.

سردار مهدیان نسب گفت: در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم و همچنین روان سازی ترافیکی در این ایام تمهیدات لازم در قرارگاه عملیاتی امام علی (ع) اندیشیده شده و پلیس استان پاسخگوی مطالبات شهروندان و مسافران خواهد بود.

وی با تقدیر از تعامل و همکاری سپاه و بسیج با انتظامی استان همدان در مناسبت های مختلف گفت: با همکاری این گروه در این ایام در معابر ورودی و خروجی ایست و بازرسی‌های لازم پیش بینی شده است.

برپایی تعداد ۸ ایستگاه فرهنگی پلیس

سردار مهدیان نسب گفت: تعداد ۸ ایستگاه فرهنگی پلیس برای ایام تعطیلات با هدف فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب در تفرجگاه ها و مکان های توریستی و سیاحتی در نظر گرفته شده که از ابتدای تعطیلات اجرایی می شوند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به برپایی تعداد ۴۹ تور ایست و بازرسی مقطعی در سطح استان در این ایام با هدف ارتقاء امنیت گفت: طرح های پیشگیرانه و پاکسازی نیز در زمینه پاکسازی و سالم سازی تفرجگاه ها و اماکن تفریحی و سیاحتی در دستور کار پلیس استان قرار دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان نیز محدودیت های ترافیکی روز قدس را در استان همدان عنوان کرد.

سرهنگ علی فکری عنوان کرد: به منظور برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم روز جهانی قدس و پیشگیری از وقوع تصادفات و گره های ترافیکی محدودیت های ترافیکی محدودیت هایی در تردد ها پیش بینی شده است.

وی گفت: از ساعت ۹ صبح به بعد تردد وسایل نقلیه شخصی از خیابانهای ۵ گانه به میدان حضرت امام خمینی (ره) ممنوع است.

فکری با بیان اینکه از ساعت ۱۰ صبح به بعد و با شروع تجمع راهپیمایان در میدان حضرت امام خمینی (ره) محدودیت تردد برای تمام وسایل نقلیه از جمله خودرو و موتورسیکلت در میدان امام و شش خیابان اصلی منتهی به آن در شهر همدان به اجرا درخواهد آمد، گفت:توقف در خیابان شریعتی از میدان حضرت امام(ره) تا میدان شریعتی و در خیابان پاسداران از میدان شریعتی تا کوچه منتهی به حمام صفا از ساعت ۷ و نیم روز جمعه تا پایان مراسم نماز جمعه ممنوع است و در صورت پارک وسایل نقلیه نسبت به انتقال آنان توسط جرثقیل اقدام خواهد شد.

سرهنگ علی فکری تاکید کرد: همزمان با عبور راهپیمایان از خیابان شریعتی و تقاطع خواجه رشید، تردد وسایل نقلیه از سمت میدان امام زاده عبدالله و میدان آرامگاه به سمت تقاطع خواجه رشید ممنوع است.

وی گفت: پس از ورود راهپیمایان به میدان شریعتی و حسینیه حضرت امام (ره) تا پایان مراسم نماز جمعه تردد تمام وسایل نقلیه از سمت سه راهی شهید زمانی، سه راهی شکریه، خیابان مهدیه جنب کانون مهدیه و تقاطع خواجه رشید به سمت میدان شریعتی و خیابان پاسداران ممنوع اشت.

محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۸ در شهرستان ها به اجرا گذاشته خواهد شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان با بیان اینکه در سایر شهرستانهای تابعه نیز محدودیتهای ترافیکی مانند سال های گذشته و از ساعت ۸ به اجرا گذاشته خواهد شد، گفت: ورود موتورسیکلت به داخل جمعیت راهپیمایان ممنوع بوده و از تردد آنان در محدودهای اجرای طرحهای ترافیکی ممانعت بعمل خواهد آمد.

فکری تاکید کرد: توقف در داخل کوچه ها و خیابانهای منتهی به مسیر انجام مراسم راهپیمایی تا فاصله ۵۰ متری ممنوع است و درصورت توقف وسایل نقلیه در مسیر انجام راهپیمایی و حریم اعلام شده، وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت توسط چرثقیل منتقل خواهد شد.

وی با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی از رانندگان در خواست دارد از پارک خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای راهپیمایی خودداری کنند، گفت: مردم به دلیل جلوگیری از بروز گره‌های ترافیکی از وسایل نقلیه شخصی کمتر استفاده کنند و یا خودروهای خود را در فاصله بیشتری با محل تجمع و تردد راهپیمایان و در محلهایی که توقف آنان مشکلات ترافیک را ایجاد نمی کنند، پارک کنند.