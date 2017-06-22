به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهرابی پیش از ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال شهرستان ملایر با تشریح وظایف و برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در سال جاری به اشتغال ایجاد شده برای افراد دارای گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: برای نیل به اهداف عالیه آموزش های مهارتی در شهرستان ملایر به حمایت مسئولین شهرستان از جمله مراکز آموزش فنی و حرفه ای و حضور موثر در کمیته مهارت شهرستان نیازمندیم.

مهرابی با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای افراد را به اشتغال نزدیک تر می کند، افزود: در سال گذشته با استفاده از مدارک این آموزش ها برای تعداد ۱۰ هزار و ۱۳۸ نفر شغل ایجاد شده است.

وی در ادامه بابیان اینکه آموزش های مهارتی استان همدان به جایگاهی رسیده که می تواند آموزش ها را به خارج از مرزهای استان ارائه دهد، به ذکر طرح های مهارت آموزی در محیط کار واقعی و کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین لزوم تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و جبران کمبود های اعتباری و همچنین راه اندازی کارگاه های جدید در مرکز شهید چمران ملایر با حمایت مسئولین پرداخت.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز از حمایت و پیگیری جذب اعتبار برای مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ملایر خبر داد و بر لزوم توجه جدی تر دولت به سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعنوان یکی از نهاد های موثر در ایجاد اشتغال مولد و پایدار تاکید کرد.

حجت الاسلام احد آزادیخواه با ابراز خرسندی از اقبال جوانان به آموزش های فنی وحرفه ای، توسعه این دست از آموزش ها را مدد رسان دولت در کاهش بیکاری دانست و افزود: آموزش های فنی وحرفه ای می تواند خلا آموزش، تولید و صنعت را پر کند.

وی همچنین به انتخاب ملایر بعنوان پایتخت مبل و منبت کشور اشاره و بر گسترش آموزش حرفه های مربوطه به تولید مبل و منبت در صنعت مبلمان ملایر تاکید کرد.