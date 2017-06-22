تمهیدات ترافیکی روز قدس در قزوین اعلام شد

سرهنگ مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: به منظور تسهیل در امر آمد و شد همشهریان گرامی در شهر قزوین در روز جهانی قدس که مصادف است با روز جمعه دوم تیرماه سال جاری در ۴ مسیر اعلامی شهر قزوین از ساعت شش صبح تا پایان مراسم راهپیمایی روز قدس محدودیت تردد وجود دارد

وی محدودیت های ترافیکی قزوین را از تقاطع ولیعصر تا میدان آزادی (شرق به غرب)، میدان میرعماد تا میدان آزادی (شمال به جنوب)، از تقاطع شهدا – خیابان هلال احمر تا میدان آزادی (جنوب به شمال) و پس از تجمع مردم در نهایت از میدان آزادی به سمت مسجدالنبی (شرق به غرب) اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور استان قزوین خاطر نشان کرد: از همشهریان محترم درخواست می شود از آوردن هرگونه وسایل نقلیه اعم از موتورسیکلت، خودرو در مسیر راهپیمایی خودداری و به هنگام اتمام مراسم، از عجله و شتاب خودداری کرده در اجرای صحیح محدودیت ها و ممنوعیت ها با پلیس راهنمایی و رانندگی استان همکاری لازم را داشته باشند.