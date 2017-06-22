ثبت ۲۵ هزار و ۲۸۴ فقره اظهارنامه مالیاتی در خراسان شمالی

یوسف یعقوبی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال همانند سال گذشته با هماهنگی که با اتحادیهها و مجامع امور صنفی استان و سایر داشتیم ۲۵ هزار و ۲۸۴ فقره اظهارنامه صاحبان مشاغل به ثبت رسید که نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.
یعقوب نژاد بابیان اینکه مهمترین هدف طرح جامع مالیات عدالت مالیاتی است، افزود: مردم از پرداخت مالیات نباید ابایی داشته باشند ازاینرو بهتر است در زمان مشخصشده اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کنند تا از تسهیلات و معافیتهای قانونی برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: همچنین اشخاص حقوقی و افرادی که ملک تجاری و مسکونی خود را اجاره دادهاند تا پایان تیرماه جاری فرصت تکمیل اظهارنامه رادارند تا از تسهیلات قانونی برخوردار شوند.
سرپرست امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: چنانچه مالکان اظهارنامه خود را تسلیم نکنند به میزان ۳۰ درصد از مالیاتی که بهصورت تشخیصی برای آنان اعمال میشود جریمه میشوند.
یعقوب نزاد تأکید کرد: افرادی که منازل خود را اجاره دادهاند هرچه سریعتر نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند تا از هرگونه معافیت و تسهیلات قانونی برخوردار شوند.
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