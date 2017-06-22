برگزاری جشنواره تابستانی در روستای کندوان با رویکرد تبریز ۲۰۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار پنجشنبه با اعلام این مطلب گفت: روستای تاریخی کندوان یکی از مقاصد مهم گردشگری استان به شمار می رود از اینرو ایجاد فضایی جهت ترویج فرهنگ آذربایجان و نیز عرضه گوشه ای از هنر و ذوق هنرمندان این خطه امری مهم و ضروری است.

وی در تشریح این برنامه گفت: این جشنواره در ایام تابستان به همت بخش خصوصی با همکاری پایگاه میراث فرهنگی کندوان، فرمانداری اسکو، دهیاری کندوان و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز در فضایی به وسعت متراژ ۱۴۰۰۰ متر مربع با شکل و محتوای بومی و مطابق فرهنگ منطقه با استفاده از المانهای و جوهره های هنری شهرستان اسکو و کندوان احداث خواهد شد.

آبدار عنوان کرد: از مواردی که در تامین محتوای مدنظر جشنواره استفاده خواهد شد می توان به نمایشگاه عرضه صنایع دستی و محصولات روستایی، کشاورزی، لبنی و محصولات خاص خود منطقه اشاره کرد.

وی افزود: برپایی این نمایشگاه زمینه معرفی محصولات منطقه و فضای مناسب جهت عرضه توانمندی های هنرمندان بومی در روستای تاریخی کندوان را فراهم می سازد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: در کنار این نمایشگاه، بخش های متنوع و امکانات تفریحی و رفاهی برای گردشگران همانند اسب سواری، شترسواری، تیراندازی و سافاری و اجرای تورهای بازدید از اماکن گردشگری منطقه مثل روستای گونبرف، ارشد چمن و حیله ور و امکان گرفتن عکس با لباس های بومی و محلی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است این برنامه به همت گروه هنری آقازاد با هدف معرفی جاذبه های گردشگری اسکو و کندوان و نیز غنی سازی اوقات گردشگران با رویکرد تبریز ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد.