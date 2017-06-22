رژیم صهونیستی محکوم به زوال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس، رژیم صهیونیستی را محکوم به زوال دانست.

در این بیانیه آمده است: روز قدس روز حمایت از مردم ستم دیده فلسطین و روز فریاد آزادی قدس شریف از چنگال رژیم غاصب صهیونیستی است. روز قدس روز انزجار از رژیم مجعول و سست پایه‌ای است که محکوم به زوال و نابودی است.

در بخش دیگری از بیانیه تاکید شده است: اعلام روز قدس از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ابتکار حکیمانه‌ای است که موجب حرکتی پر برکت و سرچشمه ظرفیتی وحدت آفرین در جهان اسلام است که جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان را ناکام می‌گذارد و موجب تقویت آرمان‌های مقدس فلسطین است.

همچنین ملت ایران از اینکه مایه الهام ملت‌های آزادیخواه است افتخار می‌کند.

در پایان این بیانیه نیز از هموطنان دلسوز خواسته شده است که برای تجدید میثاق با آرمان‌های بلند قدس شریف در راهپیمایی روز قدس به صورت یکپارچه حضور پیدا کنند.