قاتل فراری دریکی از روستاهای اسفراین دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در پی وصول خبری مبنی بر قتل فردی با هویت (ح. خ) در تاریخ ۱۲ مردادماه سال ۹۵ دریکی از روستاهای اسفراین، سریعاً انجام کار اطلاعاتی در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مهری افزود: مأموران پلیس با همکاری مؤثر ادارات جرائم جنایی، اطلاعات جنایی و تحقیقات پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات همه‌جانبه، هویت قاتل فراری (د. ب) را دریکی از روستاهای شهرستان اسفراین که دست به قتل زده و متواری شده بود به دست آورده و مورد شناسایی قراردادند.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی متهم را در تاریخ ۲۸ خردادماه امسال دریکی از پاتوق‌های روستایی در اسفراین شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین بیان کرد: متهم پس از دستگیری برای تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل و در بازجویی‌های اولیه منکر قتل بوده و درنتیجه بازجویی‌های فنی و پلیسی و دلایل و مدارک لب به اعتراف گشود.

سرهنگ مهری گفت: متهم پس از تحقیقات تکمیلی با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.