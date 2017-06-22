جمعیت جرائم کیفری نیروهای مسلح اصفهان ۵۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تشکری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به اینکه پراکندگی نیروهای مسلح در استان اصفهان بسیار زیاد است، اظهار داشت: در استان اصفهان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نیروی انتظامی رسته‌های زیادی را در این استان دارا هستند.

وی با اشاره به اینکه چتر آموزشی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان بر سر همه نیروهای مسلح استان اصفهان قرار گرفته است، افزود: بر این اساس در سال گذشته ۳۰۶ دوره آموزشی برای نیروهای مسلح از مرکز تا دورترین نقطه استان برگزار شد که ۳۶ هزار و ۸۷۷ نفر در این دوره‌های آموزشی شرکت کردند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها مرجع قانونی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح است، بیان داشت: این سازمان به تخلفات همه نیروهای اداری و نظامی و همچنین سازمان‌های وابسته به این نیروها از جمله بسیج، اتکا، وزارت اطلاعات و بخش عقیدتی سیاسی نیز رسیدگی می‌کند.

وی کاهش جرایم کیفری و پیشگیری از وفوع جرم را از اصلی‌ترین برنامه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد و ابراز داشت: در این راستا در سال گذشته اجرای برنامه‌های آموزشی برای آگاه‌سازی نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفته است.

تشکری با تاکید بر اینکه در سال گذشته با کاهش ۵۰ درصدی جمعیت جرایم کیفری نیروهای مسلح روبرو بوده‌ایم، اضافه کرد: همه سعی خود را بر این داریم تا مجازات زندان را کاهش دهیم.

شایع‌ترین جرم نیروهای مسلح استان اصفهان ۱۷.۴ درصد کاهش یافت

وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۵ شایع‌ترین جرم نسبت به سال ۹۴ با کاهش ۱۷.۴ درصدی روبرو بوده است، ابراز داشت: اصلی‌ترین دلیل کاهش جرایم را می‌توان برگزاری دوره‌های آموزشی دانست چرا که هم در نیروهای مسلح و هم در جامعه مردم به دلیل ناآگاهی دست به اقدام مجرمانه می‌زنند و در صورت آگاهی از سرنوشت انجام جرم صرفه‌ نظر می‌کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان همچنین به کاهش ۶.۷ درصدی پرونده‌های ورودی به سازمان قضایی استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: خروجی پرونده‌ها نیز در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۷.۷ درصد افزایش روبرو بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سازمان قضایی نیروهای مسلح ۱۳۷ عنوان مجرمانه برای نیروهای مسلح تعریف شده است، افزود: همچنین باید توجه داشته باشیم که نیروهای مسلح کشور و به ویژه استان اصفهان جزء پاک‌ترین نیروهای مسلح جهان هستند و انتظار غیر از این هم نباید داشته باشیم.

تشکری در خصوص کمبود نیروی انسانی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان اضافه کرد: بر اساس قانون باید ۵۰ درصد از این نیروها از بدنه نیروهای مسلح باشند که محقق شده است در بخش‌های دیگر نیز با کمبود جدی مواجه نیستیم.

وی با اشاره به اینکه برای همایش پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح استان اصفهان «ایراد ضرب و جرح» در دستور کار قرار دارد، ابراز داشت: این همایش سه ماهه پایانی سال جاری برگزار خواهد شد.